Зокрема, тільки під час нічної атаки 1 червня ворог обстріляв енергооб'єкти у 5 областях нашої держави. Окрім того, є пошкодження й 2 теплостанцій.

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Графіки відключення світла можуть змінитися після обстрілу

У Міністерстві енергетики розповіли, що вночі ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Це вже шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичних об’єктах, який ворог завдає з 22 березня.

"Наслідки уточнюються. Енергетики працюють над їх ліквідацією", – мовиться у дописі.

У Міненерго нагадали, що 1 червня з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах прогнозуються застосування графіків обмежень побутових та промислових споживачів.

Водночас у зв’язку з нічною атакою на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися,

– наголосили представники міністерства.

Окрім того, там додали, що основною причиною відключень є масштабні російські атаки на енергосистему та спричинений ними дефіцит потужності.

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Ворог вночі обстріляв енергосистему України