Чи будуть відновлювати рух, розповів голова Запорізької ОВА. Іван Федоров наголосив, що всі профільні служби працюють.
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Рух греблею ДніпроГЕС буде закритий у вихідні
Посадовець розповів, що наслідки російського ракетного удару детально обстежили.
Ухвалили рішення не відкривати рух греблею на вихідні, а зробити детальну інспекцію, щоб зробити максимально безпечним рух по ДніпроГЕС,
– заявив Іван Федоров.
Посадовець додав, що всі роботи проведуть найближчими днями. Також він порадив поки користуватися іншими шляхами проїзду між двома берегами Запоріжжя.
Можу гарантувати, що всі роботи будуть виконуватися в максимальній швидкості, але пріоритет – безпека наших громадян, які будуть користуватися логістичною складовою ДніпроГЕС,
– наголосив голова ОВА.
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Росія влучила в енергооб'єкт на Запоріжжі
- Уночі 1 червня окупанти масовано атакували Запоріжжя.
- Загарбники поцілили в один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Є руйнування.
- Також унаслідок російського обстрілу пошкоджені понад 20 житлових будинків і закладів соціальної сфери.
- На щастя, люди не постраждали.