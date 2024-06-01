Вночі проти 1 червня у Запоріжжі лунали вибухи. Згодом у Запорізькій ОВА розповіли про наслідки ворожого обстрілу.
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Є руйнування
Ворог поцілив в один із обʼєктів енергетичної інфраструктури. Глава Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що є руйнування. Зокрема, пошкоджені і понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери.
На щастя, обійшлось без постраждалих внаслідок удару. Росія постійно атакує Запоріжжя. Водночас вночі проти 1 червня ворог атакував Україну і ударними дронами, і ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Ймовірно, для удару по Запоріжжю Росія використала балістичні ракети.
Рух Дніпровською ГЕС тимчасово перекрито
У патрульній поліції Запорізької області повідомили, що рух Дніпровською ГЕС тимчасово перекрито.
Обʼїзд здійснюється через Арковий міст острова Хортиця (вулиця Сергія Тюленіна – вулиця Січі – вулиця Таганська). А також через Нові мости та Хортицький район.
Водіїв просять врахувати цю інформацію при плануванні свого маршруту.
Ворог атакував енергетику й в інших областях
- Росія спрямовує свої удари проти енергетичної інфраструктури. Такі удари прогнозували на зиму та весну 2024 року, однак ворог діє інакше. Зокрема, під час атаки вночі проти 1 червня під ударом також опинилась енергетична інфраструктура.
- У Міністерстві енергетики повідомили, що 1 червня Росія атакувала енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.
- Фахівці вже працюють задля усунення наслідків ворожої атаки.