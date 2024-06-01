Вночі проти 1 червня у Запоріжжі лунали вибухи. Згодом у Запорізькій ОВА розповіли про наслідки ворожого обстрілу.

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Є руйнування

Ворог поцілив в один із обʼєктів енергетичної інфраструктури. Глава Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що є руйнування. Зокрема, пошкоджені і понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери.

На щастя, обійшлось без постраждалих внаслідок удару. Росія постійно атакує Запоріжжя. Водночас вночі проти 1 червня ворог атакував Україну і ударними дронами, і ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Ймовірно, для удару по Запоріжжю Росія використала балістичні ракети.

Рух Дніпровською ГЕС тимчасово перекрито

У патрульній поліції Запорізької області повідомили, що рух Дніпровською ГЕС тимчасово перекрито.

Обʼїзд здійснюється через Арковий міст острова Хортиця (вулиця Сергія Тюленіна – вулиця Січі – вулиця Таганська). А також через Нові мости та Хортицький район.

Водіїв просять врахувати цю інформацію при плануванні свого маршруту.

Ворог атакував енергетику й в інших областях