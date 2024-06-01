Будут ли восстанавливать движение, рассказал председатель Запорожской ОВА. Иван Федоров отметил, что все профильные службы работают.

Обратите внимание Оккупанты атаковали две гидроэлектростанции: оборудование критически повреждено

Движение по плотине ДнепроГЭС будет закрыто в выходные

Чиновник рассказал, что последствия российского ракетного удара детально обследовали.

Приняли решение не открывать движение по плотине на выходные, а сделать детальную инспекцию, чтобы сделать максимально безопасным движение по ДнепроГЭС,
– заявил Иван Федоров.

Добавил, что все работы проведут в ближайшие дни. Также чиновник посоветовал пока пользоваться другими путями проезда между двумя берегами Запорожья.

Могу гарантировать, что все работы будут выполняться в максимальной скорости, но приоритет – безопасность наших граждан, которые будут пользоваться логистической составляющей ДнепроГЭС,
– подчеркнул председатель ОВА.

Советуем прочитать Построенная на костях тысяч украинцев: что известно о легендарной ДнепроГЭС, по которой ударила Россия

Россия попала в энергообъект в Запорожье

  • Ночью 1 июня оккупанты массированно атаковали Запорожье.
  • Захватчики попали в один из объектов энергетической инфраструктуры. Есть разрушения.
  • Также в результате российского обстрела повреждены более 20 жилых домов и учреждений социальной сферы.
  • К счастью, люди не пострадали.