Про атаку на Дніпровську ГЕС спочатку повідомляли у мережі, згодом це підтвердили в Укргідроенерго. Так, Росія прицільно атакувала ракетами найбільшу ГЕС в Україні. На жаль, було влучання по греблі.

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Втратила 20% регулюючих потужностей

Гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота в етері телеканалу "Київ" розповів, що Україна втратила ще близько 20% регулюючих потужностей унаслідок російських ударів по ДніпроГЕС. За його словами, зараз неможливо точно сказати, коли станцію можна буде запустити.

Він стверджує, що наразі тривають "певні випробування" обладнання, але ГЕС не виробляє електроенергію. Він пояснив, що обладнання, яке не підлягає відновленню, потрібно замінити, а його виробляють на замовлення і це може зайняти багато часу.

Станом на зараз про те, яке обладнання підлягає заміні, точно сказати не можна. Очільник Укргідроенерго додав, що потрібно щонайменше три-чотири дні, щоб дістатися до основного обладнання, яке опинилося під завалами.

Водночас Сирота наголосив, що загрози прориву дамби немає, оскільки вона не пошкоджена. Зауважимо, що раніше в Міненерго повідомили, що енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання на ДніпроГЕС, але електроенергію станція не виробляє.

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