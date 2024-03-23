Об атаке на Днепровскую ГЭС сначала сообщали в сети, впоследствии это подтвердили в Укргидроэнерго. Так, Россия прицельно атаковала ракетами крупнейшую ГЭС в Украине. К сожалению, было попадание по плотине.

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Потеряла 20% регулирующих мощностей

Гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире телеканала "Киев" рассказал, что Украина потеряла еще около 20% регулирующих мощностей вследствие российских ударов по ДнепроГЭС. По его словам, сейчас невозможно точно сказать, когда станцию можно будет запустить.

Он утверждает, что сейчас продолжаются "определенные испытания" оборудования, но ГЭС не производит электроэнергию. Он пояснил, что оборудование, которое не подлежит восстановлению, нужно заменить, а его производят на заказ и это может занять много времени.

По состоянию на сейчас о том, какое оборудование подлежит замене, точно сказать нельзя. Глава Укргидроэнерго добавил, что нужно минимум три-четыре дня, чтобы добраться до основного оборудования, которое оказалось под завалами.

В то же время Сирота отметил, что угрозы прорыва дамбы нет, поскольку она не повреждена. Заметим, что ранее в Минэнерго сообщили, что энергетикам удалось запустить в работу часть оборудования на ДнепроГЭС, но электроэнергию станция не производит.

Что известно об атаке на Днепровскую ГЭС: главное