Россияне атаковали две гидроэлектростанции, там критически повреждено оборудование, а также ТЭС. Оккупанты били по объектам энергетики в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

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Окон нет, двери поломаны. Полтора года, как перекрыла дом металлочерепицей. Она – повреждена. Все падает, потрескалось. Главное, что я убежала в коридор и спряталась между двумя стенами. Прислонилась и молилась,

– рассказала Галина Дмитрив.

Взрывная волна и обломки ракет задели ее жилой дом и летнюю кухню. А у ее соседки Софии Багиры во двор залетел осколок вражеской ракеты. Дом женщины и стодола повреждены.

"Оно прилетело так, что я быстро побежала дверь открывать. Приехала скорая – давление 200 на 120. Окна все, двери, потолки – все с нуля надо делать. Это – ад. Мы живем на пороховой бочке", – констатирует она.

Дмитрий Костик, чей дом также поврежден, говорит: взрыв прогремел около пяти утра. По его словам, и сами россияне, и их дети будут гореть в аду за то, что они делают украинцам.

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К счастью, из селян Бильшивцивской общины никого не госпитализировали, люди отделались царапинами и скачками давления. А вот дома и нежилые помещения надо восстанавливать. Для этого уже привезли шифер, из Бурштына привезут пленку и брезент. Всего для поврежденных помещений нужно закупить примерно 540 листов шифера, 180 квадратных метров стекла и 250 пар стеклопакетов.

Россияне интересно "оправдали" свою атаку

Эксперты обратили внимание, что враг начал вбрасывать в инфопространство тезисы типа "мы отвечаем на удары Украины". Раньше такого не было. Конечно же, россияне лгут, но их заявления означают, что украинские удары по НПЗ и РЛС действительно болезненны для оккупантов.

А еще оказалось, что радиолокационные системы – вторая болевая точка для врага после нефтеперерабатывающих заводов. И захватчики напуганы атаками по этим объектам.