Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник в сводке для 24 Канала высказал мнение, что информация о "обеспокоенности" США из-за ударов по российским системам раннего предупреждения является информационным шумом.

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Черник отметил, что не нашел подтверждения того, чтобы кто-то из высокопоставленных чиновников США, в частности, от Госдепа или Пентагона, обнародовал такую информацию. О том, что США якобы обеспокоены из-за таких ударов Украины, написало только издание The Washington Post со ссылкой на какой-то источник.

По его мнению, если бы американцы были по-настоящему недовольны – Энтони Блинкен или начальник объединенных комитетов штабов вышли бы и сказали, что этого делать нельзя.

Поэтому, по его словам, это все шум. И есть огромное подозрение, что наш противник вбрасывает нужную ему информацию.

Это означает, что мы нащупали вторую после нефтеперерабатывающей отрасли очень и очень болевую точку для врага,

– заявил полковник запаса.

Поэтому, подчеркнул военный эксперт, эту работу нужно продолжать.

Почему США реагировали на удары по российским НПЗ

Полковник запаса отметил, что об обеспокоенности из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам все же была определенная официальная позиция со стороны США.

Он предполагает, что, когда начались эти удары, вероятнее всего, россияне начали шантажировать американцев трубой на Каспии, которая тянется из Западного Казахстана в новороссийские порты. Основной пакет ее акций находится в руках двух фирм из США. Только за прошлый год на этой нефти они заработали более 600 миллиардов долларов.

Поэтому, по его мнению, был какой-то "подковерный танец". Но учитывая то, что эта тема притихла, американцы нашли какие-то аргументы для россиян, что не стоит этим шантажировать. А значит, мы можем продолжать выжигать нефтепромышленный комплекс противника.

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