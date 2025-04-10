Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Кого обменяли США и Россия

Издание сообщает, что в рамках обмена Россия уволила Ксению Карелину, гражданку США и России, приговоренную к 12 годам колонии строгого режима за пожертвования в пользу украинской благотворительной организации в Соединенных Штатах.

В ответ Вашингтон, согласно обнародованной информации, уволил Артура Петрова, гражданина Германии и России, арестованного в 2023 году на Кипре по запросу США за возможный экспорт чувствительной микроэлектроники.

Директор ЦРУ Джон Ретклифф и высокопоставленный представитель российской разведки провели переговоры об обмене, что указывает на углубление связей между разведывательными службами двух стран. Американец присутствовал в аэропорту, где прошел обмен