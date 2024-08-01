В рамках обмена Россия освободила репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана. CNN пишет, что обмен происходит "прямо сейчас".
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По данным CBS, что в рамках соглашения по меньшей мере 12 политических заключенных, которых удерживали в России, освободят и передадут Германии. Взамен Россия вернет 8 своих граждан.
Отмечают, что соглашение координировалось рядом правительственных учреждений США, включая Белый дом. Детали держали в секрете, но сейчас об этом начали активнее говорить из-за перевода людей из тюрем.
СМИ также сообщили, что в списке на обмен и Алсу Курмашева с Радио Свобода. Официально детали обмена до сих пор неизвестны, как и точные списки.
Что этому предшествовало
- В СМИ последние дни появилась информация о подготовке потенциального крупного обмена заключенными между несколькими западными странами и Россией, а также Беларусью. Говорилось, что к обмену привлечены США, Германия, Словения и Великобритания.
- В частности, предварительно стало известно, что Вилан, Гершкович и российский диссидент Владимир Кара-Мурза исчезли из поля зрения в среду, сообщили их адвокаты.
- В Словении завершили суд над парой шпионов из России, В частности писали, что их везут на обмен.
- В Беларуси Лукашенко помиловал гражданина Германии Рико Кригера, который был приговорен к смертной казни якобы из-за работы на "украинские спецслужбы". Это тоже связывали с вероятным обменом.