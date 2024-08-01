Суд над медийщиком длился более года. Его задержала российская ФСБ еще в марте 2023 года по обвинению в якобы "шпионаже".

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Эван Гершкович освобожден из тюрьмы

Журналисты Fox News рассказали, что Эван Гершкович вернется в Соединенные Штаты в рамках большого обмена заключенными между Россией и другими странами. Стоит отметить, что американский репортер стал первым зарубежным журналистом, которого арестовали в России по обвинению в шпионаже с момента окончания холодной войны.

К слову, ранее Свердловский областной суд признал Гершковича виновным по статье о шпионаже и назначил ему 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Журналист своей вины не признал.

Эван Гершкович был задержан в марте 2023 года в Екатеринбурге. ФСБ обвиняла репортера в "шпионаже" и "сборе сведений о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Сам журналист работал в России еще с 2017 года. До задержания он писал материал о ЧВК "Вагнера" и так называемой "спецоперации", а также об отношении россиян ко всему этому.