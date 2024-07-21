Осужденный Рико Кригер – гражданин Германии. Суд над ним состоялся еще 24 июня.

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Кригера судили по 6 статьям

О том, что Рико Кригера приговорили к расстрелу, правозащитникам стало известно лишь почти через месяц после суда.

Гражданина Германии в Беларуси обвинили сразу по 6 статьям:

наемничество;

агентурная деятельность;

террористический акт;

создание экстремистского формирования;

умышленное приведение в негодность транспортного средства или средства связи;

незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ.

Рико Кригера признали виновным в "совершении взрыва с целью влияния на принятие решений органами власти, запугивании населения, дестабилизации общественного порядка".

О каком именно взрыве идет речь, пока непонятно. Также правозащитникам стало известно, что дело военного врача касается полка имени Кастуся Калиновского, а именно его структурного подразделения иностранного механизированного батальона "Западный",

– добавила правозащитника организация "Вясна".

Там также рассказали, что Кригер находится под стражей еще с ноября 2023 года. Часть судебных заседаний над ним проходила в закрытом режиме. Правозащитники добавили, что это был первый в стране суд за "наемничество".

Зато в белорусском МИД заверили, что держат контакт с Германией и проводят совместные консультации.