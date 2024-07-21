Осужденный Рико Кригер – гражданин Германии. Суд над ним состоялся еще 24 июня.
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Кригера судили по 6 статьям
О том, что Рико Кригера приговорили к расстрелу, правозащитникам стало известно лишь почти через месяц после суда.
Гражданина Германии в Беларуси обвинили сразу по 6 статьям:
- наемничество;
- агентурная деятельность;
- террористический акт;
- создание экстремистского формирования;
- умышленное приведение в негодность транспортного средства или средства связи;
- незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ.
Рико Кригера признали виновным в "совершении взрыва с целью влияния на принятие решений органами власти, запугивании населения, дестабилизации общественного порядка".
О каком именно взрыве идет речь, пока непонятно. Также правозащитникам стало известно, что дело военного врача касается полка имени Кастуся Калиновского, а именно его структурного подразделения иностранного механизированного батальона "Западный",
– добавила правозащитника организация "Вясна".
Там также рассказали, что Кригер находится под стражей еще с ноября 2023 года. Часть судебных заседаний над ним проходила в закрытом режиме. Правозащитники добавили, что это был первый в стране суд за "наемничество".
Зато в белорусском МИД заверили, что держат контакт с Германией и проводят совместные консультации.