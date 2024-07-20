Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский, отметив, что такие действия происходили еще до полномасштабного вторжения. К примеру, в 2021 году, когда в Беларуси нагло захватили блогера Романа Протасевича, то к нему заводили так называемых "следователей" от донецких и луганских боевиков.

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Раскручивают тему "союзного государства"

Как рассказал Лисянский, когда в 2022 году Россия аннексировала временно оккупированные территории Украины, то их еще и додумались "присоединить к союзному государству". А его центр сейчас находится в Беларуси.

Там были даже двусторонние встречи. Они предоставляли финансирование оккупационным администрациям от так называемого "союзного государства". Главой этого образования является Лукашенко. Это прецедент, который надо использовать,

– сказал Лисянский.

Кроме того, весной 2024 года на временно оккупированных территориях Украины работали белорусские пропагандисты. Они ходили по учебным заведениям и объясняли людям, какие есть "преимущества" от так называемого "союзного государства". Многие из местных не понимают, зачем их еще и "присоединили к Беларуси". Пропагандисты пытались это объяснить.

Все эти действия должны быть причиной для введения дополнительных санкций против самого Лукашенко и его режима. Белорусский диктатор уже давно заработал себе на ордер на арест от Международного уголовного суда.