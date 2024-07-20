Про це 24 Каналу розповів правозахисник, засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський, зауваживши, що такі дії відбувалися ще до повномасштабного вторгнення. До прикладу, у 2021 році, коли в Білорусі нахабно захопили блогера Романа Протасевича, то до нього заводили так званих "слідчих" від донецьких та луганських бойовиків.

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Розкручують тему "союзної держави"

Як розповів Лисянський, коли у 2022 році Росія анексувала тимчасово окуповані території України, то їх ще й додумались "приєднати до союзної держави". А її центр зараз перебуває в Білорусі.

Там були навіть двосторонні зустрічі. Вони надавали фінансування окупаційним адміністраціям від так званої "союзної держави". Головою цього утворення є Лукашенко. Це прецедент, який треба використати,

– сказав Лисянський.

Крім того, навесні 2024 року на тимчасово окупованих територіях України працювали білоруські пропагандисти. Вони ходили по навчальних закладах та пояснювали людям, які є "переваги" так званої "союзної держави". Багато хто з місцевих не розуміє, навіщо їх ще й "приєднали до Білорусі". Пропагандисти намагалися це пояснити.

Усі ці дії мають бути причинам для введення додаткових санкцій проти самого Лукашенка та його режиму. Білоруський диктатор вже давно заробив собі на ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду.