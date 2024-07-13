За словами Лукашенка, Україна відвела свої Збройні сили від кордону з Білоруссю "після певної роботи" з боку РБ, тож і диктатор удався до цього ж кроку.

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Що говорять у ДПСУ про заяви Лукашенка

Вони самі спочатку створили для себе загрозу, самі її і зняли. Це продовження інформаційного впливу, який здійснює Білорусь, підігруючи Росії та й загалом намагаючись демонструвати свою військову активність та участь в мілітарних процесах,

– висловився речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Цікаво, що Лукашенко говорив про свої "мирні наміри" стосовно України, мовляв, воювати не буде.

"Хочу, щоб люди знали, я абсолютно переконаний і довіряю нашій розвідці: ситуація стабілізована на білорусько-українському кордоні. Війська їх відведено. Тому, хлопці, подивіться, і наші війська треба прибирати з кордону. Щоб вони розуміли, як ми домовлялися, що ми не маємо наміру воювати і не збираємося тут концентрувати свої збройні сили, окрім сил спеціальних операцій", – сказав він.

Білорусь іде на зближення з Китаєм – можливо, за спиною в Росії

У Білорусі тривають спільні з Китаєм військові навчання. У ГУР стежать за ситуацією і поки не бачать загрози наступу на Україну.

Експерти вважають, що це сигнал про зближення двох країн, адже навчання відбуваються без участі "російських друзів". До того ж днями Білорусь вступила в Шанхайську організацію співробітництва (ШОС).