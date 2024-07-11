Саме російський диктатор Владімір Путін прагнув інтегрувати Мінськ у ШОС, але й Алєксандр Лукашенко був не проти, оскільки має свій інтерес. Детальніше 24 Каналу розповіла головна редакторка сайту "Хартия 97" Наталя Радіна.

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"Путін завів за руку Білорусь у таку організацію. Знаємо, які держави, беруть участь у ШОС, – не найдемократичніші, у них тісні взаємозв'язки з Росією", – зазначила Радіна.

Який інтерес у Лукашенка

На думку Наталі Радіни, вступ Білорусі у ШОС дозволить Алєксандру Лукашенку пропіаритися всередині країни на кшталт "не такий я і вже нелегітимний, зі мною хочуть зустрічатися на Заході та визнають ось такі країни".

Якщо поглянути з практичного боку на таку співпрацю, то товарообіг з країнами-учасницями ШОС зовсім незначний. Навряд це допоможе білоруській економіці компенсувати втрати від накладених санкцій та зупинки торгівлі з Україною.

Можливо, Лукашенко сподівається на якісь кредити від Шанхайської організації співробітництва. Потрібно уже говорити про введення вторинних санкцій проти країн-членів цієї організації, якщо вони підтримуватимуть нелегітимну диктатуру та співагресора проти України,

– наголосила головна редакторка сайту "Хартия 97".

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Оскільки Індія, Іран, Казахстан, Китай, Киргизстан, Пакистан, Таджикистан і Узбекистан співпрацюють з Євросоюзом та США. Відповідно вони мають знайти важелі впливу на ці держави, аби ті зупинили фінансування злочинних режимів як Лукашенка, так і Путіна.