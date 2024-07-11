Именно российский диктатор Владимир Путин стремился интегрировать Минск в ШОС, но и Александр Лукашенко был не против, поскольку имеет свой интерес. Подробнее 24 Каналу рассказала главный редактор сайта "Хартия 97" Наталья Радина.

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"Путин завел за руку Беларусь в такую организацию. Знаем, какие государства, участвуют в ШОС, – не самые демократичные, у них тесные взаимосвязи с Россией", – отметила Радина.

Какой интерес у Лукашенко

По мнению Натальи Радины, вступление Беларуси в ШОС позволит Александру Лукашенко пропиариться внутри страны вроде "не такой я и уже нелегитимный, со мной хотят встречаться на Западе и признают вот такие страны".

Если взглянуть с практической стороны на такое сотрудничество, то товарооборот со странами-участницами ШОС совсем незначительный. Вряд ли это поможет белорусской экономике компенсировать потери от наложенных санкций и остановки торговли с Украиной.

Возможно, Лукашенко надеется на какие-то кредиты от Шанхайской организации сотрудничества. Нужно уже говорить о введении вторичных санкций против стран-членов этой организации, если они будут поддерживать нелегитимную диктатуру и соагрессора против Украины,

– отметила главный редактор сайта "Хартия 97".

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Поскольку Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан сотрудничают с Евросоюзом и США. Соответственно они должны найти рычаги влияния на эти государства, чтобы те остановили финансирование преступных режимов как Лукашенко, так и Путина.