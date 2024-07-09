Активизация Китая в Беларуси

1. Беларусь официально стала членом ШОС. Это прежде всего реализация инициативы Пекина, а не Москвы, поскольку эта организация из клуба "Россия+" уже давно превратилась в инструмент китайской внешней политики. Во время саммита состоялись встречи Александра Лукашенко с Си Цзиньпином и Реджепом Эрдоганом.

Читайте также Последний шанс спасти Свободный мир

2. В Беларуси впервые пройдут белорусско-китайские учения. Еще раз – белорусско-китайские, без участия "российских друзей". Это не масштабные маневры – китайских военнослужащих будет чуть больше сотни, но это прежде всего политический сигнал.

Первые два пункта прошли в украинском информационном пространстве. А дальше интереснее, потому что еще есть новости.

3. В Беларусь прибыла делегация Главного управления подготовки и управления Центрального военного совета КНР. Обсуждать подготовку военных. И здесь интересно. Ведь если говорится о знакомстве с характером современной войны, то китайским военным ехать в Украину не с руки, в Россию тоже. Беларусь получается как прокси сила, куда можно послать солдат. Это одно.

А вот второе: главное, чем занимается ГУПУ ЦВС Китая, – это военное образование. То есть подготовка офицеров. Думаю, очевидно, что белорусской военной академии по большому счету нечего предложить Народно-освободительной армии Китая. А вот системе вузов НОАК есть что предложить желающим стать офицерами. Формально, естественно, если договариваться будут о местах для обучения китайцев в Беларуси и белорусов в Китае. На самом деле ключевое – кто поедет в Китай.

Это крайне важно, поскольку до сегодня Беларусь не имела возможностей подготовки офицеров за рубежом, кроме, конечно, российских вузов. Поэтому это очень интересная заявка.

Важно Ужасный удар по "Охматдету" напомнил нам всем кое-что очень важное

4. И, наконец, последнее – новоназначенный министр иностранных дел Беларуси совершил первый "индивидуальный визит". В Китай. Там он встретился с Ван И (министром иностранных дел Китая – 24 Канал). На минутку, за 7 дней, точнее, за 5 дней с момента саммита ШОС, министр иностранных дел Китая нашел место в графике для персональной встречи с белорусским гонцом. Тоже интересное событие.

Кроме того, Ван И заявил о поддержке Беларуси в процессе обретения статуса "партнера БРИКС". Такая себе политическая конфета с обозначением перспективы, если белорусские власти будут смышлеными.

Одним словом, Китай в очередной раз решил активизироваться на белорусском направлении. Причем, этот раз (точнее, если смотреть последние 3 – 4 недели) процесс идет по нарастающей.

А это означает, что: