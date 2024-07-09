Ужасное преступление, которое снова сплотило украинцев

Это было то забытое единение, которое в последнее время начало утопать в "сра*ах" и усталости, в раздражающем гуле генераторов и летней жаре, в потере надежды и навязываемом врагом ощущении безысходности.

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Да, приспешники Владимира Путина на фоне трагедии пытались продвигать повестку капитуляции, но это только в виртуальном мире.

В реальном мире реальные люди вновь творили нереальные чудеса. Те люди, которые пришли в "Охматдет". Те люди, что пошли сдавать кровь. Те, что стояли плечом к плечу, передавая воду и разбирая завалы в безумную жару.

От девушки, что несмотря на слезы, готова голыми руками разбирать завалы, до Элины Свитолиной, что несмотря на горе побеждает в Лондоне, а потом, не сдерживая слез, напоминает всему миру о преступлениях россиян.

Это было то чудо, которое напомнило всем нам, как мы важны друг для друга, что нас объединяет друг с другом и ради чего мы боремся. И против чего. Это было снова единение общества в тот момент, когда государство не способно ничего сделать.

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Мы снова увидели светлые лица с глазами, наполненными горем, но не только. Но и отвагой. Но и самопожертвованием. Но и верой.

Я не знаю, что Путин хотел сделать этим ударом. Но он вновь объединил украинцев своим преступлением. Надолго ли? Посмотрим. Но такие дни, такие ощущения единения не проходят без следа. Оставляя надежду в сердцах тех, кто начал ее терять. И давая веру тем, кто в ней нуждается. И становясь свидетельством несокрушимости для тех, кто потерял и веру и надежду.