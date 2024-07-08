Как Россия сближалась с Талибаном

При этом недавнее заявление Владимира Путина о том, что Россия и талибы союзники в "борьбе" с терроризмом, должно заставить напрячься многих соседей как самой России, так и Афганистана. Причем соседи эти нередко общие у этих стран и даже партнеры России по "бизнесу". Но обо всем по порядку.

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Для начала немного хронологии того, как Россия наращивала поддержку движения "Талибан", начальной целью которой было вытеснение США из региона.

В декабре 2015 года специальный представитель президента России в Афганистане Замир Кабулов призвал коалицию западных стран к сотрудничеству с талибами, якобы в целях борьбы с "ИГИЛ". В этот же период российская сторона активно поднимает вопрос о снятии санкций с Талибана.

В 2016 году Россия развернула масштабную финансовую и военную поддержку талибов, отправляя им оружие через Таджикистан, о чем сообщал глава сил США в Афганистане генерал Джон Николсон. В частности, для этого использовались совместные учения Таджикистана и России.

После проведения учений российские подразделения вблизи афганской границы просто оставляли боеприпасы, оружие и даже технику, которые после беспрепятственно забирали талибы. Таким образом, Россия обеспечивала талибов оружием в течение нескольких лет.

В 2017 году МИД России вообще развернуло кампанию по легитимизации террористической группировки "Талибан" как политической силы. В декабре 2017 года министр иностранных дел России Сергей Лавров открыто признал, что Россия контактирует с талибами.

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9 ноября 2018 года в рамках "Московского формата" консультаций по Афганистану, созданного в 2017 году, в Москве в "Президент-отеле" состоялась закрытая встреча заместителей министров иностранных дел, специальных представителей и наблюдателей, а также представителей движения "Талибан".

15 августа 2021 года все российские "эксперты", "политологи", "журналисты" и "политики" торжествовали, когда талибы захватили Кабул. В то же время партнеры России по ОДКБ беспокоились о безопасности своих территорий на границе с Афганистаном, в частности, пособие поставки талибов – Таджикистан.

В Центральной Азии может вспыхнуть очередное пламя войны

22 сентября 2021 года в российском Екатеринбурге задерживают первых сторонников Талибана, которые готовили серию терактов на территории России, а на границе Таджикистана начались провокации со стороны талибов.

В мае 2023 года талибы, которых годами вскармливала Россия, объявляют войну Ирану.

Талибы имеют территориальные претензии практически ко всем соседям Афганистана. Талибы ведут боевые действия за территории Северного и Южного Вазиристана в Пакистане, они время от времени нападают на Синьцзяно-Уйгурскую автономию в Китае.

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Долгие годы Россия поддерживала талибов оружием, дав им возможность захватить власть в Афганистане. Сейчас Кремль всесторонне легализует Талибан, что позволяет террористической группировке набирать вес и наращивать потенциал.

Такое союзничество может привести к тому, что в Центральной Азии вспыхнет очередное пламя войны. При этом, учитывая амбиции и территориальные претензии талибов, это может произойти в любой точке у границ Афганистана.

Сегодня Россия продолжает выращивать то, что прольет большую кровь в регионе уже через несколько лет. Долго не воевать талибы просто не могут.