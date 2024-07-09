Активізація Китаю у Білорусі

1. Білорусь офіційно стала членом ШОС. Це насамперед реалізація ініціативи Пекіна, а не Москви, оскільки ця організація з клубу "Росія+" вже давно перетворилася на інструмент китайської зовнішньої політики. Під час саміту відбулися зустрічі Алєксандра Лукашенка із Сі Цзіньпіном та Реджепом Ердоганом.

Читайте також Останній шанс врятувати Вільний світ

2. У Білорусі вперше пройдуть білорусько-китайські навчання. Ще раз – білорусько-китайські, без участі "російських друзів". Це не масштабні маневри – китайських військовослужбовців буде трохи більше сотні, але це насамперед політичний сигнал.

Перші два пункти пройшли в українському інформаційному просторі. А далі цікавіше, бо ще є новини.

3. До Білорусі прибула делегація Головного управління підготовки та управління Центральної військової ради КНР. Обговорювати підготовку військових. І тут цікаво. Адже якщо мовиться про знайомство з характером сучасної війни, то китайським військовим їхати в Україну не з руки, у Росію теж. Білорусь виходить як проксі сила, куди можна послати солдатів. Це одне.

А ось друге: головне, чим займається ГУПУ ЦВР Китаю, – це військова освіта. Тобто підготовка офіцерів. Думаю, очевидно, що білоруській військовій академії за великим рахунком нема чого запропонувати Народно-визвольній армії Китаю. А ось системі вишів НВАК є що запропонувати охочим стати офіцерами. Формально, природно, якщо домовлятися будуть про місця для навчання китайців у Білорусі та білорусів у Китаї. Насправді ключове – хто поїде до Китаю.

Це вкрай важливо, оскільки до сьогодні Білорусь не мала можливостей підготовки офіцерів за кордоном, крім, звичайно, російських вишів. Тому це дуже цікава заявка.

Важливо Жахливий удар по "Охматдиту" нагадав нам усім дещо дуже важливе

4. І, нарешті, останнє – новопризначений міністр закордонних справ Білорусі здійснив перший "індивідуальний візит". У Китай. Там він зустрівся з Ван І (міністром закордонних справ Китаю – 24 Канал). На хвилинку, за 7 днів, точніше, за 5 днів з моменту саміту ШОС, міністр закордонних справ Китаю знайшов місце у графіку для персональної зустрічі з білоруським гінцем. Теж цікава подія.

Крім того, Ван І заявив про підтримку Білорусі в процесі набуття статусу "партнера БРІКС". Така собі політична цукерка з позначенням перспективи, якщо білоруська влада буде тямущою.

Одним словом, Китай вкотре вирішив активізуватись на білоруському напрямку. Причому, цього разу (точніше, якщо дивитися останні 3 – 4 тижні) процес йде по наростальній.

А це означає, що: