Американский политолог Рамиз Юнус озвучил мнение 24 Каналу, что Китай и Запад делят большие деньги и очерчивают территории мира, а для этого им надо создавать альянсы. Однако, по его мнению, если ЕС уже стал серьезной политической структурой со многими наработками, то ни БРИКС, ни ШОС – сделать это не удалось. Юнус прогнозирует, что в ближайшее время этого и не произойдет.

Смотрите также Большинство стран приехали не для разговоров с Путиным: почему саммит ШОС не оправдал надежд России

Страны ШОС объединяет разное отношение к ним в ЕС

По мнению Юнуса, страны, к которым по-разному относятся в Европейском Союзе, пытаются искать друзей в другом месте. Не случайно на заседание ШОС был приглашен президент Азербайджана, он подписал документ о стратегическом партнерстве с Китаем, это вторая страна Южного Кавказа после Грузии, которая это сделала.

"Это партнерство свидетельствует о том, что все, что будет нацелено против Азербайджана – Китай будет блокировать. Второй документ был между Турцией, Азербайджаном и Пакистаном, это в противовес тому, что делает Армения с Францией и Индией. Индия главный враг Пакистана, значит, если он на стороне Азербайджана и Турции, то Индия будет на стороне Армении. А Индия конкурент Китая", – озвучил Юнус.

ШОС имеет больше преимуществ, чем БРИКС

По мнению политолога, с точки зрения географии, ШОС гораздо интереснее, чем БРИКС. Он заметил, что те страны, которые не доверяют Западу или у них есть определенные проблемы с ним, стараются объединиться. Первую роль и в БРИКС, и в ШОС будет играть Китай.

"Что касается Беларуси, она не играет серьезной роли на политической карте, потому что после начала полномасштабной войны она во многом зависит от Кремля. Поэтому Лукашенко пытается присоединиться в ШОС, его туда с радостью принимают, потому что все то, что негативно для Европы – будет иметь лояльное отношение со стороны Китая", – рассказал Юнус.

Успешный альянс – это общие ценности стран

Американский политолог считает, что и БРИКС, и ШОС проигрывают ЕС, ведь Европейский Союз за годы своего существования стал мощной структурой.

БРИКСу уже столько лет, а достижений нет, а вот ЕС стал политической структурой, государства вступают туда, там появилось большое количество наработок. Есть ли это в альянсах Китая? Нет, потому что это возможно тогда, когда стран объединяют общие ценности, как в ЕС,

– подытожил Юнус.