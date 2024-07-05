Большинство стран приехали для разговора с Си Цзиньпином, ведь он стал лидером в этом регионе. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что российский диктатор растерян и не знает, что будет дальше.

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Саммит ШОС не оправдал надежд России

По словам политолога, на саммите вопрос Украины был одним из ключевых, например, это обсуждали Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также этот вопрос обсуждался с Си Цзиньпином и представителями других стран.

Однако, кроме фотографий и видео, которые показывают приезд на саммит Путина, ничего кардинального для России не поменялось, хотя россияне имели определенные надежды.

С точки зрения геополитики, Путин заявил Эрдогану, что они не рассматривают Турцию в роли страны посредника.

Я думаю, что Эрдоган это запомнит и Эрдоган еще не один раз пожалеет, что Песков именно в такой формулировке описал последствия встречи Путина и Эрдогана,

– отметил Рейтерович.

Он рассказал, что история с мирным планом Китая не получил продолжения, на которое надеялась Россия. Китай озвучил этот план, время от времени о нем напоминал, однако не детализирует. Поэтому Путин не знает, как дальше будут развиваться события.

Политолог рассказал, что были опасения из-за саммита, ведь страны могли договориться с Россией о том, как они будут обходить санкции. Однако ничего не произошло, все страны к этому очень осторожно относились.

Страны говорят, что имеют контакты с Россией, но эти контакты не распространяются на те сферы, которые находятся под санкциями. Россия не нашла аргументов, чтобы каким-то образом эту ситуацию переломить в свою пользу, – отметил Рейтерович.

Кроме этого, Россия определенное время выдвигала претензии к Казахстану, а саммит снял эту тему с повестки дня. Китай в очередной раз продемонстрировал, что он рассматривает Казахстан, как дружественную для себя страну и готов отстоять его суверенитет.

Поэтому вектор в этом регионе меняется в пользу Китая. Большинство стран приехали, чтобы пообщаться с Си Цзиньпином, но точно не с Путиным,

– подчеркнул политолог.