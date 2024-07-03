Учасники буцім мають обмінятися думками з актуальних питань міжнародного та регіонального порядку денного, проте ШОС має інше завдання. Президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов детально розповів 24 Каналу.

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Як Китай використовує ШОС для своїх інтересів

Артур Харитонов пояснив, що Шанхайська організація співробітництва – це вельми маргінальне об'єднання, утворене Китаєм та Росією для формальної боротьби з трьома видами зла: екстремізмом, тероризмом та сепаратизму. Насправді ж не для цього створювався цей формат.

Свого часу Китай намагався використовувати ШОС для того, аби взяти під контроль якнайбільше територій СРСР. І це дуже добре вдасться. Ціль Пекіна – охопити весь простір колишнього Радянського Союзу. Показовим є те, що Білорусь вступає у БРІКС та ШОС.

Особливо в останньому випадку, тому що Шанхайська організація співробітництва складалася лише з Центрально-Азійських країн, а тепер туди долучається європейська держава.

Якщо говорити про характер самого ШОС, що тут найголовніше, це якраз ресурси. Доступ КНР до ресурсів для ведення війни,

– наголосив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України".

Водночас Росія у цьому залучена як підлегла Китаю держава. Оскільки сама надає ресурси та логістичні артерії. Отже, розширення Шанхайської організації співробітництва негативно даватиметься взнаки.

Зверніть увагу! Владімір Путін уже прибув в Астану на саміт Шанхайської організації співробітництва. Зазначимо, що Казахстан є однією з країн, що ратифікували Римський статут. Це означає, що країна має повне право арештувати Путіна на підставі ордера про його арешт, виданого у березні 2023 року. Його підозрюють у незаконному переміщенні та депортації населення, зокрема дітей, з окупованих територій України до Росії.