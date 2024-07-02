Ймовірно, тема України буде обговорюватись, однак від саміту ШОС Україні не варто очікувати якихось хороших та важливих результатів. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний.

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Путін буде кланятись

Олег Лісний зазначив, що Центральний Схід дивиться у бік Китаю. Водночас Росія вже не стоїть поруч з усіма, а позаду КНР та схиляє голову перед Пекіном.

Центральний Схід дивиться на Китай, заглядає йому в рота. І все далі від Москви. Тому це теж дуже важливий момент, що очільник Китаю буде зі своїми васалами говорити, причому на одному рівні будуть стояти. Якщо раніше Путін міг би стояти десь ближче, а тепер буде кланятись,

– сказав він.

Очевидно, що війна Росії проти України буде обговорюватись. Можливо, Китай просуватиме черговий "мирний план". Однак важливо розуміти, що Пекіну не потрібен справедливий мир. Сі Цзіньпін хоче зберегти "обличчя Росії".

"Я не впевнений, що Китай хоче справедливого миру. Він хоче миру, який дозволить залишитися Росії з обличчям. Тому я думаю, що від цієї зустрічі Україні нічого гарного не буде", – припустив політолог.

Візит Сі Цзіньпіна: коротко

Зранку 2 липня китайський президент Сі Цзіньпін вилетів спеціальним літаком з Пекіна, щоб долучитись до 24-го засідання Ради глав держав-членів ШОС в Астані. Після засідання він також відвідає Казахстан та Таджикистан на запрошення президентів Касима-Жомарта Токаєва та Емомалі Рахмона.

Зауважимо, що Шанхайська організація співробітництва (ШОС) – міжнародна організація, яка займається питаннями безпеки та економічного співробітництва між державами Азійського регіону. До складу організації входить вісім країн: Китай, Росія, Киргизстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Індія.