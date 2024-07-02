Вероятно, тема Украины будет обсуждаться, однако от саммита ШОС Украине не стоит ожидать каких-то хороших и важных результатов. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Лисный.

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Путин будет кланяться

Олег Лисный отметил, что Центральный Восток смотрит в сторону Китая. В то же время Россия уже не стоит рядом со всеми, а позади КНР и склоняет голову перед Пекином.

Центральный Восток смотрит на Китай, заглядывает ему в рот. И все дальше от Москвы. Поэтому это тоже очень важный момент, что глава Китая будет со своими вассалами говорить, причем на одном уровне будут стоять. Если раньше Путин мог бы стоять где-то ближе, а теперь будет кланяться,

– сказал он.

Очевидно, что война России против Украины будет обсуждаться. Возможно, Китай будет продвигать очередной "мирный план". Однако важно понимать, что Пекину не нужен справедливый мир. Си Цзиньпин хочет сохранить "лицо России".

"Я не уверен, что Китай хочет справедливого мира. Он хочет мира, который позволит остаться России с лицом. Поэтому я думаю, что от этой встречи Украине ничего хорошего не будет", – предположил политолог.

Визит Си Цзиньпина: кратко

Утром 2 июля китайский президент Си Цзиньпин вылетел специальным самолетом из Пекина, чтобы присоединиться к 24-му заседанию Совета глав государств-членов ШОС в Астане. После заседания он также посетит Казахстан и Таджикистан по приглашению президентов Касыма-Жомарта Токаева и Эмомали Рахмона.

Заметим, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – международная организация, которая занимается вопросами безопасности и экономического сотрудничества между государствами Азиатского региона. В состав организации входит восемь стран: Китай, Россия, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Индия.