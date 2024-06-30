Украинский политик заявил в интервью колумнистке американского издания The Philadelphia Inquire, что Владимир Путин одинаково боится Китая, пишет 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о встрече Путина и Ким Чен Ына

Но, я думаю, у него (Путина – 24 Канал) тупик был. Потому что ему нужно две вещи: прежде всего что-то сделать политически. Потому что он увидел более 100 стран Саммита мира... Он (Саммит – 24 Канал) заставил Путина искать союзников,

– объяснил Зеленский.

Украинский лидер объяснил, что российского диктатора к переговорам с Путиным заставила:

политическая изоляция,

второе – у него не хватает артиллерии. У Северной Кореи есть несколько миллионов артиллерийских снарядов. Путину просто нужна эта артиллерия.

То есть он рискует отношениями с Китаем из-за того, что нехватка снарядов. И это хороший сигнал для наших воинов – не все так хорошо на поле боя в России,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что запасы артиллерийских снарядов в Северной Корее ориентировочно 5 миллионов. А это меньше, чем Россия использовала в течение года.

Украинский президент объяснил, что это понимание для всех партнеров, мол, давайте не будем говорить о долгой войне, потому что у Путина нет сил.

Кстати, Путин и Ким Чен Ын подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". Он предусматривает взаимную помощь "в случае агрессии против одного из участников".