Во время визита он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. Заметим, что это второй зарубежный визит Си Цзиньпина в этом году, во время которого он также посетит Таджикистан.

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Что известно о визите Си Цзиньпина

Си Цзиньпин сегодня утром вылетел специальным самолетом из Пекина, чтобы принять участие в 24-м заседании Совета глав государств-членов ШОС в Астане.

Что известно о ШОС Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – международная организация, которая занимается вопросами безопасности и экономического сотрудничества между государствами Азиатского региона. В составе организации восемь стран: Китай, Россия, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Индия. Официально ШОС фокусируется на следующих задачах: борьба с терроризмом и его пропагандой, экстремизмом, организованной преступностью;

борьба с наркотиками;

борьба с сепаратизмом;

развитие региональной экономики, внутренней и внешней торговли;

усиление культурных связей и культурный обмен.

После заседания он также совершит визиты в Казахстан и Таджикистан по приглашению президентов Касым-Жомарта Токаева и Эмомали Рахмона.

Во время поездки Си Цзиньпина сопровождают чиновники, включая члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и начальника Канцелярии ЦК КПК Цай Ци, члена Политбюро ЦК КПК и министра иностранных дел КНР Ван И, а также другие официальные лица.

Заметим, что это второй зарубежный визит китайского лидера в этом году. В мае Си Цзиньпин совершил европейское турне, посетив Францию, Сербию и Венгрию.