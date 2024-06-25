Более четырех часов длилась встреча Дуды и Си Цзиньпина в разных форматах. Разговор тет-на-тет между двумя лидерами занял почти час. По словам польского президента, он объяснил свою точку зрения на события в Украине и то, как должен выглядеть мир.

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Основная позиция – неизменность границ

Дуда выразил надежду, что завершение войны в Украине должно соответствовать принципам международного права.

Мы абсолютно придерживаемся позиции не менять границы – границы нельзя менять силой ни в Европе, ни в любом другом месте в мире. Об этом я тоже очень четко говорил сегодня на пленарном заседании,

– подчеркнул политик.

Со своей стороны лидер КНР несколько раз подчеркнул, что Китай хочет мира.

Дуда подчеркнул, что он подробно объяснил западную точку зрения на события в Украине. "Могу сказать, что нас выслушали", – добавил президент.

Он отказался рассказывать подробности частного разговора с Си, впрочем, отметил, что это был действительно очень детальный разговор.

Информация, которой сегодня владеет президент Си Цзиньпин, о ситуации в нашей части Европы, отношения между странами, между Россией и странами-соседями, с нашей, подчеркиваю, точки зрения, безусловно, детализирована. Нас услышали,

– подытожил Дуда.

Кроме того, глава Польши прокомментировал отсутствие Китая на саммите в Швейцарии. Он заявил, что Пекин работает по-своему и имеет собственную международную, глобальную позицию.