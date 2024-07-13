За інформацією білоруських ЗМІ, Лукашенко наказав відвести свої війська від кордону з Україною, передає 24 Канал. Додамо, що за словами представника ГУР Андрія Юсова, жодних додаткових загроз із боку Білорусі наразі немає.

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Яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Увечері 13 липня самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко доручив відвести війська від кордону з Україною. Зокрема, він заявив про "ліквідацію напруги".

Після нашої певної роботи українці свої збройні сили та додаткові війська, які вони перекинули до нашого кордону, від кордону відвели та взагалі вивели із зони білорусько-українського кордону,

– заявив Лукашенко.

Він також додав, що наразі відсутні будь-які труднощі із українцями. Також Лукашенко висловив сподівання, що їх і не буде.

"Хочу, щоб люди знали, я абсолютно переконаний і довіряю нашій розвідці: ситуація стабілізована на білорусько-українському кордоні. Війська їх відведено. Тому, хлопці, подивіться,

і наші війська треба прибирати з кордону. Щоб вони розуміли, як ми домовлялися, що ми не маємо наміру воювати і не збираємося тут концентрувати свої Збройні сили, окрім сил спеціальних операцій", – заявив самопроголошений президент.