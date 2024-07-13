За словами Буданова, що атака росіян з Півночі можлива, адже вона триває вже. Він зазначає, що тенденція на загострення і ігнорувати проблему не можна.

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Загроза наступу росіян з Півночі

Розумієте, це така для мене трохи анекдотична ситуація. Бо коли всі два роки кричали, що зараз із Півночі буде атака, ми всім казали, що цього не буде. Нічого не було. У той момент, коли ми сказали, що зараз буде атака з Півночі, всі одразу – а може, не буде?

– зазначає Буданов.

Відповідати на питання, чи буде це Сумський або Чернігівський напрямок, глава ГУР не став. Він зазначив, що це може спровокувати паніку. Натомість Буданов сказав, що проблеми є, вони мають тенденцію до загострення.

За словами очільника розвідки, катастрофи у цьому немає, але не побачити проблем не вийде.

"Я вже казав комусь із західної преси: хороших новин у мене в цьому році багато не буде, на жаль", – каже Буданов.

Як розповідав міністр Рустем Умєров, Росія має близько 500 тисяч військових в Україні та біля кордонів. Водночас у ЦПД зазначали, що ворог планує запустити ІПСО про відкриття другого фронту з Білорусі.