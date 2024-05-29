Окупанти готуються до нового наступу. Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що бойові дії можуть розвинутися на північно-східному фланзі.

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Який план у росіян

Міністр оборони Україні в інтерв'ю Reutres розповів, що Кремль планує відкрити новий фронт на Півночі, щоб використати усю свою силу та вогневу потужність проти ЗСУ. За словами Умєрова, Росія має близько 500 тисяч військових в Україні та біля кордонів держави і готується додати ще 200 – 300 тисяч.

Водночас у Центрі протидії дезінформації повідомили, що Росія планує запустити ІПСО про відкриття другого фронту з Білорусі. Провокативні заяви з погрозами Україні від вищого керівництва як Росії, так і Білорусі можуть з'явитися вже найближчим часом.

Північ нашої країни межує і з Білоруссю, і з частиною Росії. Тож можна говорити щонайменше про два плани: розгортання подальших бойових дій вздовж всього кордону України та Росії, починаючи з Харкова та закінчують Черніговом через Суми. Другий варіант – початок бойових дій з території Білорусі. Але цей варіант справді радше є ІПСО,

– наголосив Роман Світан.

Річ у тім, що навряд чи білоруський диктатор Олександр Лукашенко все ж наважиться на пряму участь Білорусі у війні проти України. Це поставить його країну під удар, як у фігуральному, так і у буквальному сенсі. Тож Росія максимально розганятиме фейки, аби не дати можливості українському військовому керівництву перекинути частину військ з півночі кордону та схід.

"На північно-східному фланзі росіяни однозначно розгортатимуть лінію фронту: від Харківщини до Чернігівщини. Там перебувають десятки тисяч російських військових, і ця кількість збільшуватиметься. Для них важливо перетворити всю лінію кордону у лінію боєзіткнення", – пояснив військовий експерт.

Росіяни хочуть зменшити кількість українського війська на східному фланзі від Донецька у бік Покровська.

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