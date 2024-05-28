За словами президента, усе через те, що в України немає дозволу на удари західною зброєю по військовим цілям на території Росії. Про це Зеленський заявив у спільній заяві до ЗМІ із прем'єром Бельгії Александром Де Кроо.

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Зеленський закликав партнерів надати дозвіл на використання західної зброї

Зеленський нагадав про ситуацію на Харківщині, де російські війська прорвалися на 10 кілометрів углиб української території. Він підкреслив, що російські військові мають кращу артилерію і далекобійну зброю, що дозволяє їм стріляти по українських позиціях, тоді як ЗСУ не можуть відповісти через обмеження у використанні західної зброї.

Уявіть собі, що вони стоять уздовж кордону. Там, до речі, немає їхніх цивільних. Там стоять їхні війська, і вони стріляють по вас далекобійною зброєю, артилерією. Там у них, на жаль, і це факт, потужності кращі. І вони по вас стріляють, а ви не можете відповісти. Ви просто не спроможні цього зробити, тому що ви просто не маєте права використовувати західну зброю,

– наголосив Зеленський.

Президент розповів, як російська армія обстрілює та вбиває мирних жителів, змушуючи українські війська відступати під тиском вогню. Зеленський навів приклад атаки на будівельний гіпермаркет у Харкові, де російські авіабомби вбили людей.

"Там на шматки розірвані люди, а ти не можеш їм відповісти нічим. Ти навіть бачиш точки – від розвідок отримуєш супутникові карти, бачиш, де вони стоять, але не можеш відповісти. Це несправедливо. Але ми не можемо, і це факт – ризикувати підтримкою партнерів і тому ми не використовуємо зброю партнерів по території Росії", – зазначив Зеленський.

Саме тому українська влада на всіх рівнях продовжує звертатися до партнерів із вимогою надати дозвіл на удари по армії противника для захисту мирного населення та забезпечення ефективного спротиву російській агресії.

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