По словам президента, все из-за того, что у Украины нет разрешения на удары западным оружием по военным целям на территории России. Об этом Зеленский заявил в совместном заявлении к СМИ с премьером Бельгии Александром Де Кроо.
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Зеленский призвал партнеров предоставить разрешение на использование западного оружия
Зеленский напомнил о ситуации на Харьковщине, где российские войска прорвались на 10 километров вглубь украинской территории. Он подчеркнул, что российские военные имеют лучшую артиллерию и дальнобойное оружие, что позволяет им стрелять по украинским позициям, тогда как ВСУ не могут ответить из-за ограничений в использовании западного оружия.
Представьте себе, что они стоят вдоль границы. Там, кстати, нет их гражданских. Там стоят их войска, и они стреляют по вам дальнобойным оружием, артиллерией. Там у них, к сожалению, и это факт, мощности лучше. И они по вам стреляют, а вы не можете ответить. Вы просто не способны этого сделать, потому что вы просто не имеете права использовать западное оружие,
– подчеркнул Зеленский.
Президент рассказал, как российская армия обстреливает и убивает мирных жителей, заставляя украинские войска отступать под давлением огня. Зеленский привел пример атаки на строительный гипермаркет в Харькове, где российские авиабомбы убили людей.
"Там на куски разорваны люди, а ты не можешь им ответить ничем. Ты даже видишь точки – от разведок получаешь спутниковые карты, видишь, где они стоят, но не можешь ответить. Это несправедливо. Но мы не можем, и это факт – рисковать поддержкой партнеров и поэтому мы не используем оружие партнеров по территории России", – отметил Зеленский.
Именно поэтому украинская власть на всех уровнях продолжает обращаться к партнерам с требованием предоставить разрешение на удары по армии противника для защиты мирного населения и обеспечения эффективного сопротивления российской агрессии.
Наступление российских войск на Харьковщине: последние новости
- Представитель ОТУВ "Харьков" Юрий Повх сообщил, что сейчас украинские военные удерживают контроль над большей частью Волчанска. Россияне могут "рассчитывать там на несколько процентов".
- Накануне в ОСУВ "Хортица" сообщили, что по состоянию на 25 мая Силы обороны полностью остановили врага на направлении Стрелечье – Глубокое и выбивают его с позиций.
- Кроме того, украинские военные уже начали контрнаступательные действия на Харьковщине. Об этом заявил представитель Главного оперативного управления Генштаба ВСУ полковник Игорь Прохоренко.