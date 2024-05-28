По словам президента, все из-за того, что у Украины нет разрешения на удары западным оружием по военным целям на территории России. Об этом Зеленский заявил в совместном заявлении к СМИ с премьером Бельгии Александром Де Кроо.

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Зеленский призвал партнеров предоставить разрешение на использование западного оружия

Зеленский напомнил о ситуации на Харьковщине, где российские войска прорвались на 10 километров вглубь украинской территории. Он подчеркнул, что российские военные имеют лучшую артиллерию и дальнобойное оружие, что позволяет им стрелять по украинским позициям, тогда как ВСУ не могут ответить из-за ограничений в использовании западного оружия.

Представьте себе, что они стоят вдоль границы. Там, кстати, нет их гражданских. Там стоят их войска, и они стреляют по вам дальнобойным оружием, артиллерией. Там у них, к сожалению, и это факт, мощности лучше. И они по вам стреляют, а вы не можете ответить. Вы просто не способны этого сделать, потому что вы просто не имеете права использовать западное оружие,

– подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал, как российская армия обстреливает и убивает мирных жителей, заставляя украинские войска отступать под давлением огня. Зеленский привел пример атаки на строительный гипермаркет в Харькове, где российские авиабомбы убили людей.

"Там на куски разорваны люди, а ты не можешь им ответить ничем. Ты даже видишь точки – от разведок получаешь спутниковые карты, видишь, где они стоят, но не можешь ответить. Это несправедливо. Но мы не можем, и это факт – рисковать поддержкой партнеров и поэтому мы не используем оружие партнеров по территории России", – отметил Зеленский.

Именно поэтому украинская власть на всех уровнях продолжает обращаться к партнерам с требованием предоставить разрешение на удары по армии противника для защиты мирного населения и обеспечения эффективного сопротивления российской агрессии.

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