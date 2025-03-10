Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що переговори України та США – це варіант просунути ідеї, які будуть вигідними для України. Зокрема варто було б наголошувати на ідеї обміну полонених усіх на усіх. Президент США Дональд Трамп явно отримає багато подяки, якщо це вийде реалізувати.

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Чи вимагатимуть США поступки по територіях

Як наголосив Рейтерович, спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф вже говорив, що на зустрічі будуть розглянуті територіальні питання. Видається, що США можуть тут обрати один з трьох варіантів.

Перший сценарій – обмін територіями. До прикладу, Україна обмінює частину Курської області на певну окуповану Росією територію. Однак цей сценарій малоймовірний. Російські загарбники навряд чи захочуть добровільно покинути територію.

Другий сценарій – зупинка по теперішній лінії розмежування. Після цього починаються певні переговори та різні домовленості.

Існує ще й третій сценарій, згідно з яким Сполучені Штати підуть на неадекватні вимоги Росії. До прикладу змушуватимуть Україну віддати ту територію, яку Росія записала до своєї так званої "конституції".

Росія навіть Луганську область не контролює повністю. Я вже мовчу про Запорізьку та Херсонську, де обласні центри повністю під контролем України. Ніхто їх здавати не буде. Але навряд чи американці будуть так нагліти. Це виглядає аж надто мерзотно,

– сказав Рейтерович.

Нагадаємо, нещодавно держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україні у будь-якому випадку доведеться піти на поступки щодо своїх територій в рамках мирної угоди про припинення війни.