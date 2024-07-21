Засуджений Ріко Крігер – громадянин Німеччини. Суд над ним відбувся ще 24 червня.

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Крігера судили за 6 статтями

Про те, що Ріко Крігера засудили до розстрілу, правозахисникам стало відомо лише майже через місяць після суду.

Громадянина Німеччини у Білорусі звинуватили одразу за 6 статтями:

найманство;

агентурна діяльність;

терористичний акт;

створення екстремістського формування;

умисне приведення в непридатність транспортного засобу чи засобу зв’язку;

незаконні дії щодо вогнепальної зброї, бойових припасів і вибухових речовин.

Ріко Крігера визнали винним у "вчиненні вибуху з метою впливу на прийняття рішень органами влади, залякуванні населення, дестабілізації громадського порядку".

Про який саме вибух йдеться, поки незрозуміло. Також правозахисникам стало відомо, що справа військового лікаря стосується полку імені Кастуся Калиновського, а саме його структурного підрозділу іноземного механізованого батальйону "Західний",

– додала правозахисника організація "Вясна".

Там також розповіли, що Крігер перебуває під вартою ще з листопада 2023 року. Частина судових засідань над ним проходила в закритому режимі. Правозахисники додали, що це був перший у країні суд за "найманство".

Натомість у білоруському МЗС запевнили, що тримають контакт з Німеччиною та проводять спільні консультації.