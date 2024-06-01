Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Черник у зведенні для 24 Каналу висловив думку, що інформація про "стурбованість" США через удари по російських системах раннього попередження є інформаційним шумом.

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Черник зауважив, що не знайшов підтвердження того, щоб хтось із високопосадовців США, зокрема, від Держдепу чи Пентагону, оприлюднив таку інформацію. Про те, що США нібито стурбовані через такі удари України, написало лише видання The Washington Post з посиланням на якесь джерело.

На його думку, якби американці були по-справжньому незадоволені – Ентоні Блінкен чи начальник об'єднаних комітетів штабів вийшли б і сказали, що цього робити не можна.

Тому, за його словами, це все шум. І є величезна підозра, що наш противник вкидає потрібну йому інформацію.

Це означає, що ми намацали другу після нафтопереробної галузі дуже й дуже больову точку для ворога,

– заявив полковник запасу.

Тож, наголосив військовий експерт, цю роботу потрібно продовжувати.

Чому США реагували на удари по російських НПЗ

Полковник запасу зазначив, що щодо стурбованості через удари по російських нафтопереробних заводах усе ж була певна офіційна позиція з боку США.

Він припускає, що, коли почалися ці удари, найімовірніше, росіяни почали шантажувати американців трубою на Каспію, яка тягнеться із Західного Казахстану до новоросійських портів. Основний пакет її акцій перебуває у руках двох фірм зі США. Лише за минулий рік на цій нафті вони заробили більш як 600 мільярдів доларів.

Тому, на його думку, був якийсь "підкилимний танець". Але з огляду на те, що ця тема притихла, американці знайшли якісь аргументи для росіян, що не варто цим шантажувати. А отже, ми можемо продовжувати випалювати нафтопромисловий комплекс противника.

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