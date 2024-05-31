24 Канал замечает, что большинство адекватных СМИ на российские "вбросы" не реагируют, а также рассказывает об основных темах российской пропаганды, над распространением которых враг активно работает в Европе.

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Лживый нарратив 1. "Россия побеждает, Украина проигрывает"

Российское наступление в Харьковской области дало повод пророссийским агентам влияния снова утверждать, что Украина проиграла в войне. Пророссийские новостные веб-сайты в унисон восхваляли "военные успехи" России во время ее наступления на Харьковскую область. Однако ведущие медиа мира показали настоящую картину с места событий.

Российские оккупанты разбомбили гражданскую инфраструктуру, в частности гипермаркет "Эпицентр" в Харькове, убили и ранили более 100 мирных жителей.

Россияне за две недели захватили десяток сел и разрушили городок Волчанск. При этом, согласно заявлениям украинских руководителей и выводов военных экспертов, россияне во время наступления понесли большие потери, а само их наступление "выдохлось" и конкретно забуксовало.

Российские пропагандистские СМИ и пророссийские сайты в Европе называют захват россиянами новых населенных пунктов в Украине "освобождением".



Для таких сайтов, как reseauinternational, sputniknews.africa, qactus, lemediaen442, geopolitique-profonde.com, egaliteetreconciliation, lecourrierdesstrateges, omertamedia, newsnet, stratpol, это говорит уже о "победе России".

Учитывая, что законная власть Украины называет это "терроризмом", а цивилизованный мир с этим соглашается, такие СМИ за свои публикации могут быть обвинены за "оправдание терроризма".

Лживый нарратив 2. "В войне виноват Запад"

Это давний и уже “классический” нарратив российской пропаганды, чтобы оправдать войну Путина и незаконное вторжение войск России в Украину.

Эта манипуляция подкрепляется верой определенной аудитории в так называемый мировой заговор и конспирологические теории. Виновниками назначают "тайное мировое правительство", глобалистов, Сороса, НАТО, но не Путина, который принял и официально объявил свое решение о вторжении в Украину.

Пророссийские веб-сайты в Европе обвиняют Запад в прокси-войне против России в Украине и в финансировании войны. Заангажированные медиа также пишут, что якобы "Путина спровоцировали", что он "попал в ловушку". На самом деле война якобы может быстро закончиться, если Путин выведет войска из Украины, и тогда Западу не потребуется поставлять Украине оружие.

Веб-сайты mondialisation, omertamedia, newsnet, reseauinternational, sputniknews продемонстрировали стандарты заангажированных публикаций, конечно, на стороне агрессора – России.

Лживый нарратив 3. "В Украине Россия воюет с войсками НАТО"

После того как российская пропаганда обещала захватить Киев за три дня, а затем – за две недели, Москва ищет оправдания провалу своей так называемой "специальной операции".

Самое простое оправдание – против России воюет чуть ли не весь мир. Хотя на самом деле российским оккупантам противостоят только Вооруженные Силы Украины, которые используют современное западное вооружение, предоставленное союзниками.

Фейками о присутствии войск Франции и других западных государств в Украине и искажением содержания заявлений западных политиков Кремль создает себе повод утверждать, что российские войска воюют против НАТО и прибегать к угрозам государствам ЕС.

Лживый нарратив 4. "Россия имеет право на агрессию"

Оправдание войны России – один из ключевых нарративов российской пропаганды. Его активно поддерживают пророссийские сайты во Франции и Германии. В основе фейка лежит ревизионистское утверждение о якобы праве России на "исторические земли".

Пропагандистские сайты, в частности reseauinternational, без всяких оговорок пишут, что цель россиян – Одесса.

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В то же время французское издание отрицает, что Россия вообще хотела захватить Киев, хотя войска Путина два месяца воевали на подступах к столице Украины до момента, когда были вынуждены отступить. Для оправдания захвата россиянами Донбасса издания reseauinternational и lesmoutonsenrages пишут, что якобы Донбасс – культурный центр России (хотя очевидно, что это неправда).

Новое наступление на Харьков и бомбардировки города пророссийские сайты lesakerfrancophone и reseauinternational оправдывают "местью россиян".

Лживый нарратив 5. "Украина – зло"

Очернение и обезличивание противника в войне – один из 10 основополагающих методов пропаганды. Им активно манипулируют российские государственные СМИ и пророссийские медиа в Европе. Украинцев выставляют "нацистами", "террористами", "убийцами", а россиян – "добрыми" и "защитниками".

Обезличивание оппонента помогает военной пропаганде Кремля оправдать его незаконную и геноцидную войну. Также это помогает отрицать совершение военных преступлений или преуменьшать их значимость и масштабы.

Кроме того, создание образа жестокого бесчеловечного врага способствует мобилизации в самой России.

Украину также представляют как угрозу фермерам Европы, однако всегда замалчивают положительные стороны европейской интеграции Киева.

Лживый нарратив 6. "Западные лидеры – также зло"

Демонизация руководителей государств Запада – один из любимых нарративов российской пропаганды. Целью становятся все государства и лидеры, которые помогают Украине в отражении агрессии России. При этом пророссийские веб-сайты критикуют внешнеполитические решения правительств Франции, Германии и других государств. Запад обвиняют во всех бедах и преувеличивают любые его недостатки. Эти нарративы монтируются в теории мирового заговора.

Так, для усиления своего нарратива пророссийские комментаторы распространили фейк о причастности к покушению на словацкого премьера Фицо Запада, ЦРУ и Украины (эта информация была официально опровергнута).

Больше всего критики и дезинформации вылили на президента Франции Макрона из-за его заявления о готовности отправить военных инструкторов в Украину.

Лживый нарратив 7. "Китай, Россия и БРИКС – настоящие проводники нового и справедливого мирового порядка"

В противовес США, Западу и ЕС пророссийские и антизападные комментаторы восхваляют союз России и Китая и постоянно пишут о мультиполярном мире. Запад называют "империей", а Россию и Китай выставляют в положительном свете. В одном из материалов пророссийское пропагандистское издание Strategika берет интервью у идеолога российского фашизма (рашизма) Дугина, которого называют "мозгом Путина".

Но это настоящий выстрел в ногу, ведь людоедские идеи Дугина, который отрицает свободу воли и права человека, как образец предлагает деспотическую архаику и тоталитарные "скрепы" – это именно то, чего боятся даже критики ЕС, на которых, собственно, российская пропаганда и была рассчитана.