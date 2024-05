Результаты контент-анализа пророссийских СМИ во Франции были настолько впечатляющими, что авторы Insight News решили составлять регулярные рейтинги российских и пророссийских фейков и манипуляций во франкоязычных СМИ.

В тройку самых популярных фейков последней недели во Франции вошли фейки, направленные на подрыв мобилизации в Украине, ложь о президенте Украины Зеленском и демонизация президента Франции Макрона. 24 Канал традиционно делится с читателями основными результатами исследования коллег.

К теме "Гибридная война и ядерный шантаж": какие немецкие вебсайты распространяют российскую пропаганду

Фейк №1. "Мобилизация в Украине: До последнего украинца"

Победителем антирейтинга российских фейков стала новая видеопродукция российской военной пропаганды. Короткометражный фильм рассказывает о новой волне мобилизации в Украине. Как и следовало ожидать, российская пропаганда сфабриковала эту историю, и она выглядит абсурдной и нереалистичной.

Название ролика "До последнего украинца" отсылает к известному кремлевскому нарративу. В видео украинский солдат насильно вербует своих пожилых родителей и детей в Вооруженные силы. Якобы мужчин призывного возраста уже и не осталось.

Их внешний вид свидетельствует о том, что они не пригодны к службе. Таким образом российская военная пропаганда пытается подорвать новую мобилизацию в Украине, которая на самом деле является следствием продолжающейся агрессивной войны России.

Это видео является частью более масштабной российской информационной операции, хорошо срежиссированной и направленной на аудиторию в Украине, чтобы она не понимала мобилизацию, а в Европе – чтобы подорвать поддержку Киева.

Кто же распространил это новое российское пропагандистское видео во Франции? Это была Reseau International, новостная платформа, которая стала правопреемницей RT France (Russia Today) после запрета детища Маргариты Симоньян французскими властями.

Jusqu'au dernier Ukrainien. Vous n'avez même pas besoin de comprendre la langue. (Перевод: "До последнего украинца. Вам даже не нужно понимать язык").

https://reseauinternational.net/jusquau-dernier-ukrainien/

Российское пропагандистское видео было распространено в различных социальных сетях, включая российскую платформу ВКонтакте, откуда его взяла организация Reseau International. Видео также было опубликовано на YouTube.

Это видео копируется по всему YouTube, и есть его сокращенная версия: https://www.youtube.com/watch?v=u1YlMtXPzpM. Имея в виду свое нападение на Харьков, россияне использовали в видео тег "Харьков".

Важно для понимания! Российский нарратив "войны до последнего украинца" является старым и известным. С его помощью Москва обвиняет Запад в прокси-войне против России, тогда как на самом деле полномасштабную войну начал именно путинский режим. В сентябре 2023 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, заявил, что очевидно, что Вашингтон планирует продолжать финансировать военные усилия Украины "до последнего украинца".

Его также использовала Мария Захарова, директор департамента информации и прессы Министерства иностранных дел России. "Запад по-прежнему намерен воевать до последнего украинца", – заявила она.

Нарратив "До последнего украинца" слово в слово повторяется в названии книги французского пророссийского репортера, директора пророссийского медиа Omerta, бывшего редактора RT France (Russia Today, французское издание, ныне запрещенное во Франции) Региса Ле Сомье: "Jusqu'au dernier Ukraine: Récit d'un reporter de guerre". Он регулярно ездит на линию фронта и оккупированные Россией украинские территории и снимает войну с российской стороны. На самом деле реалии таковы: война России, которая длится уже более 28 месяцев, показала, что украинцы не имеют другого выбора, кроме как воевать. Правда заключается в том, что целью России является уничтожение Украины как нации, и украинцы должны бороться за свое выживание. Российские авиаудары по мирным городам далеко за линией фронта убивают мирных жителей и разрушают энергетическую инфраструктуру, а в оккупированных городах российские войска казнят гражданских. Украинских детей принудительно депортируют в Россию для так называемого "перевоспитания". Цинично со стороны россиян говорить, что Украина воюет до последнего украинца, поскольку Россия ведет войну, оккупирует территории и убивает украинцев. Сдача украинских территорий не остановит российскую агрессию, но увеличит аппетит России, за чем последуют дальнейшие военные действия.

Фейк №2. "Зеленский не является легитимным"

Российские государственные пропагандистские СМИ и пророссийские новостные сайты во Франции продвигают нарратив о том, что "Президент Украины Зеленский уже не является легитимным" после 21 мая, когда должны были состояться президентские выборы в Украине. Однако военное положение препятствует проведению голосования из-за продолжающейся войны России против Украины.

Цель таких заявлений – ослабить доверие к украинской власти и отвлечь внимание от заявлений о реальной нелегитимности Путина. В своей резолюции Европейский парламент осудил мартовские президентские псевдовыборы в России как недемократические и неконституционные.

Пытаясь легитимизировать свои претензии, российская пропаганда привлекла пророссийского украинского олигарха и политика, бывшего медиамагната Виктора Медведчука, близкого союзника Путина. Россияне называют его "украинским оппозиционным политиком".

После начала полномасштабной войны России украинские власти арестовали Медведчука и обвинили его в государственной измене. В сентябре 2022 года Украина передала его России в рамках обмена военнопленными, освободив из российского плена военных командиров и солдат, которые защищали Мариуполь.

С тех пор Медведчук проживает в России и может считаться скорее коллаборантом, чем украинским оппозиционным политиком. Недавно Чехия и ЕС наложили на Медведчука санкции за руководство пророссийской медиа-платформой "Голос Европы", которая, по утверждению европейских следователей, имела целью распространять российское влияние и влиять на общественное мнение в Европе накануне выборов в Европейский парламент.

Утверждения о нелегитимности Зеленского сначала распространяли два лидера российской пропаганды – RT и Sputnik, запрещенные во Франции. Однако запрет на их фейковые истории во Франции на самом деле не работает, поскольку эту фейковую войну перепостили и процитировали несколько французских новостных агентств: NewsNet, Qactus, Stratpol, Reseau International, Le Media en 442, Egalite et Reconciliation и другие.

Награду за самый жесткий фейк и худшее освещение этой истории получают Stratpol и Ксавье Моро, российский пропагандист французского происхождения, который живет в Москве. Он добавил к ней новый фейк о "наркокиевской армии", утверждая, что украинские солдаты наркозависимые.

Zelensky n'a plus le droit de représenter l'Ukraine depuis ce 21 mai, estime un opposant ukrainien, Viktor Medvedtchouk. (Перевод: "Зеленский больше не имеет права представлять Украину с 21 мая, считает украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук").

Avec l'expiration de son mandat, le droit de Zelensky de parler au nom de l'Ukraine a pris fin. (Перевод: "С окончанием срока действия мандата у Зеленского закончилось право говорить от имени Украины").

La légitimité de Zelensky est terminée, selon Poutine. (Перевод: "По словам Путина, легитимность Зеленского закончилась").

Négociation avec l'Ukraine : "La légitimité du président en exercice a expiré", estime Poutine. Si les discussions de paix reprennent avec l'Ukraine, "il faudra être totalement sûrs que nous avons affaire à des autorités légitimes", a déclaré le chef d'État russe. (Перевод: "Переговоры с Украиной: "Легитимность действующего президента закончилась", – заявил Путин. Если мирные переговоры с Украиной возобновятся, "мы должны быть полностью уверены, что имеем дело с легитимной властью", – заявил глава российского государства").

Zelenski illégitime, narco-Kiev-army, drone vs humanitaires. Xavier Moreau revient sur la situation en Ukraine, où le président Zelenski est de plus en plus contesté, tandis que l'armée ukrainienne est minée par la consommation de drogue et que les convois humanitaires sont menacés par les drones. (Перевод: "Нелегитимный Зеленский, наркокиевская армия, дроны против гуманитарных организаций. Ксавье Моро анализирует ситуацию в Украине, где президенту Зеленскому все чаще бросают вызов, в то время как украинская армия подрывается употреблением наркотиков, а гуманитарным конвоям угрожают беспилотники").

Le mandat de Zelensky a pris officiellement fin le 20 mai 2024. (Перевод: "Мандат Зеленского официально закончился 20 мая 2024 года").

Этот пророссийский нарратив является наиболее распространенным сейчас. Однако в то же время он потерпел неудачу, поскольку ведущие европейские СМИ освещали тему президентства Зеленского профессионально и объективно.

Фейк №3. Демонизация президента Франции: "Макрон ворует сбережения французов"

За три недели до выборов в Европарламент пророссийские пропагандистские сайты атаковали правительство, в частности президента Франции Эммануэля Макрона. В своем псевдоанализе платформа Géopolitique Profonde обвинила Макрона в присвоении сбережений французских граждан. Эта информация не соответствует действительности, поэтому комментировать ее незачем.

Другие франкоязычные пророссийские сайты, в частности lesmoutonsenrages, planetes360, strategika, crashdebug и nouveau-monde.ca, перепечатали эту ложную информацию. Флориан Филиппо, ультраправый пророссийский политик и бывший руководитель избирательной кампании Марин Ле Пен, был ключевым сторонником этого фейка. Скоординированный и синхронизированный характер сети фейковых новостей и манипуляций очевиден.

Macron va voler toute votre épargne pour payer la dette (Перевод: "Макрон украдет все ваши сбережения, чтобы выплатить долг" (Людовик Мало, Géopolitique Profonde).

Toutes les révélations sur la mafia qui contrôle la France. Découvrez les rouages cachés du crime organisé et son influence corrosive sur les sphères politiques en France. (Перевод: "Все разоблачения о мафии, которая контролирует Францию. Откройте для себя скрытые маршруты организованной преступности и ее разрушительное влияние на политические сферы Франции").

Rébellion à l'Élysée: Brigitte Macron Ne Supporte Plus l'Incompétence d'Emmanuel! Elle souhaite prendre les reins (Перевод: "Мятеж на Елисейских полях: Бриджит Макрон не выдерживает некомпетентности Эммануэля! Она хочет взять власть в свои руки").

Comment la Macronie détruit le sport français avec l'homosexualisme (Перевод: "Прокомментируйте, как Макрон уничтожает французский спорт гомосексуализмом").

Очевидно, что эти публикации пытаются очернить президента Макрона и дискредитировать французское правительство и политические партии, которые находятся у власти, накануне выборов. Такие публикации также могут разжигать протестные настроения и хаос в обществе.

Приведенные примеры и цитаты из предвзятых новостных сайтов, включая смесь манипуляций, пропаганды и фейковых новостей, демонстрируют, что гибридное антиевропейское и прокремлевское влияние в ЕС не ограничивается только российскими официальными государственными медиаплатформами (пропагандистскими СМИ).

Как следствие, новые санкции, введенные против российских и пророссийских СМИ, таких как "РИА Новости", "Известия" и "Голос Европы", не устранят ложную информацию и пропаганду из Интернета. Для этого нужны более масштабные меры.