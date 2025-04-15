Говорить о потере невыносимо больно, ведь каждое слово лишь подтверждает то, во что человек не готов поверить. Ты озвучиваешь факты – захоронение состоялось, я видела тело. В то же время сердце все отрицает и бессознательно ждет звонка.

Сержант 59-й бригады Павел Петриченко погиб год назад – 15 апреля 2024 года. Его сестра Марина очень хорошо помнит тот трагический день, после которого не может смотреть на весенний цвет.

В рамках проекта "Жизнь после потери" 24 Канал сохраняет память о людях, погибших в результате кровавой войны России против Украины. Воспоминания о Павле Петриченко в годовщину его гибели читайте далее в материале.

"Недетская мудрость": каким был Павел Петриченко

Большинство украинцев знают Павла Петриченко – военного и общественного активиста, который сотрудничал с Сергеем Притулой и одного из основателей движения "Кто заказал Катю Гандзюк". Однако мало кто знает, что Павел Петриченко был очень счастливым ребенком, который мечтал стать футболистом. Парень был способный, интересовался различными предметами. Уже в 5-летнем возрасте он выделялся среди других детей.

"Он очень любил географию. В 5 лет уже знал все столицы мира, которые выучил с дедушкой. Это была его "фишка" в детстве", – вспомнила сестра Марина.

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Интересно то, что Павел всегда считал Марину лучшей в учебе, умнее. Однако он сам отличался мудростью.

Это действительно так было. Еще в детстве можно было ему задать какой-то вопрос, он как психолог его "раскладывал", советовал. Такая недетская мудрость у него была. Да и во взрослом возрасте также. Мудрость не на его возраст,

– отметила сестра погибшего.

С 7 лет Павел профессионально занимался футболом, играл в разных командах. Несмотря на это, был очень настойчивым в учебе, он умело совмещал уроки с футболом, что было непросто для ребенка.

Однако со спортом пришлось попрощаться. В конце 11 класса Павел сдал ВНО, в частности по истории Украины получил почти 200 баллов. Он подал документы в 5 высших учебных заведений и всюду поступил на бюджет. Выбрал Киевский национальный экономический университет, юридический факультет.

У Марины с Павлом небольшая разница в возрасте – 2 года и 7 месяцев. С самого детства это был очень принципиальный факт для Павла, поучения старшей сестры не имели места в их отношениях.

Сестра и брат были дружны с детства. Все детство – вместе. Все детские и подростковые переживания – вместе. Они советовались по поводу всего.

"Он мне и о ребятах всегда мог посоветовать очень экспертно. Говорил: "Так, этот нет. А этот может быть. Ребята одно говорят, другое думают, слушай меня!". В принципе, он никогда не ошибался", – сказала Марина Петриченко.

Детские годы Марины и Павла Петриченко: фото из семейного архива

Протесты и первая победа

В семье не было сомнений, что Павел будет участвовать в боях и защищать Украину. Конечно, как сестра Марина хотела уберечь брата, но это было невозможно. Павел свою четкую позицию проявлял еще со школы.

Их родители – историки. Прабабушки были долгожительницами, поэтому в кругу семьи Марина и Павел всегда слышали истории Голодомора, Первой и Второй мировой войны.

Прабабушка 1912 года рождения рассказывала, как ее братья воевали и погибли на этих войнах. Мы знали, что такое война, голод и вообще понимали, как непросто быть украинцами в Украине,

– вспомнила Марина Петриченко.

Активную позицию Павел начал проявлять во времена Януковича и Табачника. Тогда недалеко от района, в котором проживала семья, построили новую школу "Киевская Русь". Власть хотела ее сделать полностью русскоязычной – "культурным центром России".

"Это было ужасно, Паша тогда уже был студентом. Вместе с другими активистами они начали первую акцию против этой идеи. Они тогда собрали 2 тысячи голосов против. Это была первая их победа, школа не стала русскоязычной", – рассказала Марина.

После этого были акции в поддержку Кати Гандзюк, Сергея Стерненко и другие. Сестра подчеркнула – Павлу невыносимо болело за Украину.

"Павел не сказал, что мобилизовался"

Семья Петриченко еще в конце 2021 года понимала, что Россия, вероятнее всего, нападет на Украину полномасштабно. 23 февраля 2022 года вечером Павел приехал к родителям, чтобы подготовить их – если будет полномасштабное нападение, а оно точно будет, тогда их сын останется в Киеве.

И он остался. Все дни Павел максимально помогал противостоять России.

"Тогда вместе с Сергеем Притулой и другими друзьями они организовали милитарный штаб в Киеве, активно помогали с техникой. Они выкупали со складов все, что можно было тогда найти, и отправляли ребятам на направления", – рассказала сестра Павла.



Павел Петриченко и Сергей Притула / Фото из соцсетей Притулы

После боев за Киев Павел решил, что надо идти воевать. Уже в апреле 2022 года он поступил в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка.

Он присоединился к войску, мне не сказав. Он тогда сказал: "Да я здесь просто на учениях, всем сейчас надо уметь обращаться с оружием. Видишь, они (россияне – 24 Канал) уже возле Киева были". Я тогда подумала, как это так, что форму сразу выдали,

– вспомнила Марина.

Уже за день до своего дня рождения он приехал к родителям и сказал, что едет на Херсонское направление. Идти на фронт – это была четкая позиция Павла. После решения сына отец также был готов участвовать в ВСУ, но Павел его остановил.

"На тот момент ему (отцу – 24 Канал) было 58 лет и Павел сказал, что папа уже помогал Украине в свое время. Он также участвовал в движениях. На самом деле все это у Павла и есть от родителей, папа тоже никогда не был в стороне", – объяснила сестра.



Петриченко мобилизовался в апреле 2022 года / Фото из соцсетей

"Хуже всего – сказать родителям о потере сына"

Павел Петриченко погиб 15 апреля 2024 года, за день до своего дня рождения. Он вместе с побратимом находился на позиции уже несколько дней, линия фронта была очень близко.

Это была Авдеевка – Красногоровка. Однако слишком близко все это было уже. Их позицию накрыли, они не выжили,

– рассказала об обстоятельствах гибели Марина.

Ей позвонили друзья-волонтеры, которые помогают 59-й бригаде. Они предупредили Марину, что сейчас с ней свяжется бригада, потому что "что-то случилось на позиции".

"Мне позвонили и сказали, что позицию накрыли и готовится эвакуация, после чего что-то будет понятно", – сказала Марина.

Она сразу же поехала к родителям. Они должны были думать, как спасти Павла, какими будут их действия, когда его раненого эвакуируют. Однако все оборвал следующий звонок.

Я ехала машиной к родителям. Я приехала, только припарковала авто и мне позвонили сказать, что он не выжил. Когда приехали эвакуировать, то ребята были мертвы. Их жизни спасти было невозможно,

– со слезами вспомнила Марина.

Папа вышел из дома первый, дочери нужно было ему сказать правду.

"Я сказала папе, конечно, это был шок. Потом вышла мама... Пожалуй, это хуже всего – говорить о потере родителям. У меня было тогда такое психологическое отстранение, я была как робот. Я просто сказала: "Павел погиб, держитесь, дальше будем действовать "по протоколу", – добавила Марина.

Именно такое психологическое отстранение помогло ей держать себя в руках и организовывать весь процесс погребения. Марина очень хорошо помнит день, когда узнала о потере брата.

"Это будет очень теплый день, солнце, вишни или абрикосы цвели – было все в цвету. И это очень травматический момент, я сейчас не могу смотреть на эти цветы", – сказала сестра погибшего.

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"Паша не давал нам страха"

Никакого предчувствия, что может произойти что-то плохое, у Марины не было. Она связывает это с тем, что брат делал все, чтобы семья не волновалась за него, он никогда ни на что не жаловался.

"Когда я узнавала от его собратьев, что у них все не очень окей, он в этот момент как-то пытался подбодрить, мол, да, это страшная война, но "надо жать, жать, жать и побеждать русню", – отметила Марина.

Погиб Павел за день до дня рождения, поэтому все, о чем думала его семья накануне – как поздравлять родного человека.

Последний приезд на обед к родителям

Последний раз семья виделась с Павлом в апреле, за неделю до гибели. Военный был по делам бригады в Киеве только 1,5 дня, заехал к родителям на обед.

Обычный был приезд, обычный обед и разговоры о том, что он готовится наконец отдохнуть в отпуске. Говорил о том, что очень сложно, ведь он уехал, а ребята там на позициях,

– вспомнила Марина.

С 5 мая Павел должен был приехать в отпуск – первый нормальный длинный отпуск, который должен был длиться месяц.

В последних переписках брат шутил, что во время отпуска надо поехать в какой-то санаторий, потому что чувствует себя как дед и "уже надо на минеральные воды".

"Он для меня есть и будет"

Марина Петриченко уже теряла знакомых в результате этой войны, а потому читала статьи о том, как стоит переживать потерю. Она знает, что психологи советуют на похоронах смотреть на умершего, подходить, понимать, не закрывать глаза и не отстранять себя. Она так и делала. Несмотря на все, Марина все равно не осознает эту потерю.

"Я не буду врать, что я это осознала. Рациональная часть меня говорит, что да, я видела все, я видела похороны. Но все равно постоянно такое впечатление, что это не на самом деле. Что Паша скоро появится и скажет: "Ну, вы молодцы, хорошо за мной погоревали". Или наоборот: "Да, недостаточно вы за мной страдали". Такой он был, мог "подколоть" и сказать, что некрасиво мы его провели", – сказала сестра.

Семья почти каждый день наведывается на могилу Павла. Папа ходит в церковь Святого Николая на Аскольдовой могиле, где похоронен сын. Он нашел поддержку в служителях церкви.

Не верится до сих пор. Я пытаюсь осознавать, но я не могу говорить о нем в прошедшем времени. Для меня он есть и будет,

– подытожила Марина Петриченко.

Они говорят и вспоминают о Павле ежедневно. Все друзья также контактируют с семьей. Эта поддержка и понимание, что Павел не забыт, помогает переживать потерю.

"Большое горе утраты. Большое чувство разбитого сердца, потому что это безусловная любовь и родителей к своему ребенку, и моя к брату. Я помню, как в первые дни я говорила, что не знаю, как можно так безусловно любить. Возможно, когда у меня будут свои дети, я буду любить их так, как своего брата", – откровенно сказала Марина.



Павел и Марина Петриченко / Фото из семейного архива

"Только сейчас начала смотреть видео с Павлом"

Марина советует людям, которые потеряли родных, не закрываться в себе. Сначала кажется, что весь мир против тебя и твоей семьи. Однако надо пытаться проживать эту потерю вместе.

"Это трудно, я первые полгода даже не могла фотографии его смотреть. Не могла слышать его голос, смотреть видео. Только через полгода я смогла смотреть фото, а уже ближе к году, только сейчас, я начала смотреть видео. Очень трудно", – заметила сестра.



Семья Петриченко / Фото из семейного архива

Семья переживает страшную потерю и одновременно слышит в свою сторону упреки. Неуместные обвинения звучали и от ближайшего круга людей.

"Ой, а зачем вы его отправляли? А чего же вы его не уберегли? А надо было его куда-то отправить...". Это выбор взрослого человека, который решил защищать нас всех. Надо уважать этот выбор, хранить память о нем и быть благодарным", – призвала Марина Петриченко.

Самой большой целью семьи сейчас является сохранение памяти Павла Петриченко – сына, брата, друга и защитника всех украинцев. 24 Канал выражает искренние соболезнования семье Петриченко.