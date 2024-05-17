После большого исследования о том, какие европейские сайты распространяют пророссийские нарративы и тезисы, выгодные Москве, команда News Insight решила внимательнее присмотреться к немецкоязычным ресурсам.

Во время анализа были обнаружены публикации, которые цитируют российские государственные СМИ, получают от них цитаты, а также распространяют утверждения, которые могут сыграть на руку Кремлю. Во время контент-анализа выявлено, что среди пророссийских нарративов в Европе в целом, и в Германии в частности, есть несколько ключевых направлений.

Какие тезисы российской пропаганды распространяют в Германии:

"Запад и НАТО виноваты в войне в Украине"

"Украина является марионеточным государством для Запада"

"Украина и Запад проигрывают, Россия выигрывает"

"Россия воюет с силами НАТО в Украине"

"Французские и другие войска НАТО уже присутствуют в Украине"

"Ядерная угроза со стороны России"

"Нецелесообразность поддержки Украины со стороны Запада"

"Запад приходит в упадок и теряет влияние в мире"

"Выгодное освещение праворадикальных партий в свете выборов"

"Фейковые новости о том, что украинская власть отправляет детей на фронт, а также беременных женщин в окопы"

24 Канал предлагает рассмотреть главные тезисы отдельно и посмотреть, как на самом деле отрабатывают темники российской пропаганды немецкие интернет-ресурсы.

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Тема первая. Перекладывание вины российской агрессии в Украине на Запад

С начала полномасштабного вторжения российская пропагандистская машина обвиняет в войне Украину, западные страны, НАТО и ЕС. Москва утверждает, что почувствовала угрозу со стороны Украины, поэтому она пришла "защитить население Донбасса", и что во всем виновато расширение НАТО на восток. Таким образом Россия пытается оправдать свое вторжение и переложить вину за войну на Запад.

Вот примеры этих распространений тезисов на страницах немецких сайтов:

Атаки на восточную Украину, которые начались в 2014 году, то есть после переворота на Майдане, осуществлялись из Киева. Россия неоднократно (с 2014 года) настаивала на мирном урегулировании ситуации на востоке Украины. Путин требовал, умолял и доказывал. Но его игнорировали до февраля 2022 года (https://apolut.net/die-auswanderhilfe-moya-rossiya-von-tom-j-wellbrock/).

В 2014 году киевский режим начал войну против Донбасса... Запад вооружает Украину и подталкивает украинского диктатора к новой кампании против Донбасса. Российская армия вмешивается в 2022 году (https://weltnetz.tv/story/2982-russische-praesidentschaftswahl-2024-fehlkalkulation-des-westens).

Это превращает войну в большой гибридный конфликт между Востоком и Западом, который распространяет ненависть, разрушения и страдания (https://zeitpunkt.ch/der-bisher-beste-text-zum-verstaendnis-des-ukraine-konflikts).

Война в Украине, которая сейчас вспыхнула, – это, прежде всего, давно подготовленная марионеточная война между США и Россией за геополитические интересы, в которой на поле боя оказались украинцы. Потому что США и Запад преследуют задекларированную цель включения Украины в НАТО самое позднее со времен саммита НАТО в 2008 году (https://www.telepolis.de/features/Ukraine-Krieg-Warum-wir-den-Aufstand-fuer-den-Frieden-brauchen-7533383.html).

Тема вторая. "Украина и ее союзники проиграли"

Согласно всем пропагандистскими базами, кремлевские СМИ убеждены, что российские войска почти не понесли потерь в войне, в то время как украинская армия несет большие потери. Кремлевские СМИ подают любое российское продвижение, даже захват села ценой нескольких сотен жизней своих солдат, как большое достижение. В то же время россияне преуменьшают собственные потери. Цель такой тактики – вселить страх и заставить пойти на уступки требованиям Путина.

Вот как это делается:

С каждым днем войны в Украине шанс на независимое будущее страны становится все меньше (https://apolut.net/deutschland-und-die-ukraine/).

Украине также помогают только в краткосрочной перспективе. Потому что денег и оружия не хватает ни в тылу, ни на фронте (https://lostineu.eu/ukraine-israel-taiwan-die-usa-giessen-oel-ins-feuer/).

Ставка на эффективность натовского оружия, как показало время, не сработала, хваленые "Леопарды", "Брэдли" и другая западная техника горят, и очень хорошо (https://www.extremnews.com/nachrichten/weltgeschehen/e24c1930524c298).

Украина уже проиграла в военном плане (https://www.freiewelt.net/nachricht/ex-general-kujat-frage-der-zeit-bis-die-ukraine-militaerisch-vollends-unterliegt-10096537/).

Либо эскалация войны в Украине до большой европейской войны с потенциалом мировой войны, либо большая потеря лица и могущества Запада, особенно сверхдержавы США, основанной на доминировании доллара (https://www.pi-news.net/2024/05/grosser-krieg-oder-grosser-machtverlust/).

Польза от танков "Леопард", которые были переданы Киеву с Запада, пока равна "нулю", в то время как российское оборудование для радиоэлектронной борьбы успешно борется с западными беспилотниками, утверждают эксперты (https://www.anti-spiegel.ru/2024/nutzlose-leoparden-und-keine-zusaetzlichen-patriots-die-ereignisse-des-22-april/).

Ужасные потери: тела украинских солдат утилизируют на поле боя, морги не дают информации (https://uncutnews.ch/schreckliche-verluste-leichen-ukrainischer-soldaten-werden-auf-dem-schlachtfeld-entsorgt-leichenhallen-duerfen-keine-auskunft-geben/).

В Украине сейчас происходит продажа двуногого человеческого материала. Те, кто принимает решения, возможно, положили себе в карман много миллиардов, и пока не будет сожжен последний украинец, эта прибыльная бизнес-модель также будет поддерживаться (https://qpress.de/2024/04/29/ukraine-demokratie-frieden-menschenrechte-weg/).

Кроме того, существует вероятность того, что украинская армия, истощена и обескровлена годами неудачных наступательных операций, в конце концов станет жертвой российского контрнаступления, что приведет к гораздо большим территориальным потерям, чем Украина понесла до сих пор. Французский экс-президент предлагает дипломатический выход. Комментаторы реагируют "пропутинскими" оскорблениями. Что стоит за охотой на ведьм (https://www.telepolis.de/features/Sarkozy-verunglimpft-weil-er-unbequeme-Wahrheit-ueber-die-Ukraine-ausspricht-9293539.html).

Тема третья. "Нацисты в Украине"

Кремлевские СМИ использовали традиционную "нацистскую" дезинформацию для дискредитации всех украинцев и оправдания войны. Несмотря на то, что в Украине действительно сейчас действуют банды нацистов – это, в частности, российские военные из подразделения "Русич", члены которого не скрывают своих взглядов и гордятся военными преступлениями и актами геноцида против украинцев, немецкие сайты почему-то их показательно игнорируют, зато выискивают мифических "наци" среди Сил обороны Украины.

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Таким образом российская и пророссийская пропаганда также отвлекает внимание от того, что именно режим Путина начал агрессивную и неоколониальную войну против суверенного государства, нарушая международное право.

В то время как в Германии он заявляет, что принимает меры против людей, якобы близких к нацистам, он поддерживает настоящий нацистский режим в Киеве миллиардами (https://www.anti-spiegel.ru/2024/deutschland-laedt-vertreter-russlands-von-gedenkfeiern-zur-befreiung-von-konzentrationslagern-aus/?doing_wp_cron=1713875058.6111850738525390625000).

Можно было бы быть благодарным Tagesschau (немецкая национальная и международная телевизионная служба новостей – 24 Канал) за то, что она предоставила публичные доказательства нацистского происхождения украинского режима (https://apolut.net/ukraine-soldaten-als-deutsche/).

Это также объясняет, почему Путин сейчас решительно борется против нацистов в Украине и ставит перед правительством легитимные условия (https://de.sott.net/article/35437-Dokumentation-Ukraine-on-Fire-Hintergrunde-zur-Farbrevolution-in-der-Ukraine-2013).

Зеленский – нацист в спортивных штанах (https://www.freiewelt.net/nachricht/selenskij-ist-ein-nazi-in-jogginghose-10094886/).

Нацистский режим в Киеве, поддерживаемый НАТО и ЕС, является структурой, угрожающей спровоцировать новую мировую войну в Европе, которая приведет к глобальному лесному пожару (https://uncutnews.ch/europaeisches-parlament-verleumdet-russland-und-finanziert-nazi-terrorismus/).

Мой нарратив не согласовывался с нарративом НАТО, и, возможно, это было проблемой. Нарратив НАТО пытается заставить нас поверить, что в Украине никогда не было конфликта между украинскими гражданами вокруг Майдана, а все это лишь выдумка России. По моему мнению, и на основе событий, которые я наблюдал на местах с 2014 года, то, что Россия вторглась и бомбила преступным способом, является такой же правдой, как и то, что Майдан был националистическим переворотом, в то время как по другую сторону окопов были бойцы и семьи из Украины, которые настроены против Киева. Я знаю, что сегодня это крайне непопулярно говорить, но я журналист, а не пиарщик (https://www.telepolis.de/features/Wie-die-Taz-einen-Artikel-eines-Ukraine-Kriegsreporters-manipulierte-9186628.html).

Тема четвертая. "Россия воюет с силами НАТО в Украине"

После того как российская пропаганда пообещала захватить Киев за два дня, а потом – за две недели, Москва ищет оправдания провалу своей так называемой "спецоперации". Самое простое оправдание заключается в том, что теперь почти весь мир воюет против России. Однако на самом деле российским оккупантам противостоят Вооруженные силы Украины, которые используют современное западное оружие, предоставленное союзниками.

В Украине действительно находятся иностранные военные, но только в качестве добровольцев, которые присоединились к украинской армии. И никаких официальных иностранных вооруженных сил в Украине нет. Имитируя присутствие французских войск в Украине, Кремль создает для себя повод для угроз и оправданий.

Вместе с представителем производителя оружия Diehl (зенитная система IRIS-T) Хабек во время своего визита в Киев заявил, что Украина должна выиграть войну НАТО против России (https://apolut.net/zwerge-erklaeren-russland-den-krieg/).

Но одновременно это легитимизирует режим как партнера Германии и поддерживает те тенденции в Федеративной Республике, которые хотели бы участвовать в войне с НАТО (https://apolut.net/ukraine-soldaten-als-deutsche/).

Расширение деятельности НАТО вблизи российских границ делает нейтралитет еще более неопределенным и увеличивает непосредственный риск прямой конфронтации (https://aktuelle-nachrichten.app/wir-befinden-uns-bereits-im-dritten-weltkrieg/).

Говорят, что на фронте уже полегли не только французские наемники. Президент Макрон готовит вторжение французских сухопутных войск в Украину. Огромная эскалация, которая может повлиять на весь континент (https://www.compact-online.de/macron-bereitet-invasion-in-der-ukraine-vor/).

RT DE сообщает: Мы считаем, что НАТО открыто участвует в насильственном противостоянии в Украине с Россией (https://www.extremnews.com/nachrichten/weltgeschehen/8747193012f2963).

Франция отправляет в Украину иностранных легионеров (https://www.freiewelt.net/nachricht/frankreich-schickt-fremdenlegionaere-in-die-ukraine-10096541/).

Франция отправила первые боевые подразделения на украинский фронт (https://anti-spiegel.ru/2024/frankreich-hat-erste-kampftruppen-an-die-ukrainische-front-geschickt/).

Выучка украинских студентов для войны и солдаты НАТО в Украине (https://aktuelle-nachrichten.app/ukrainische-schueler-fuer-den-krieg-ausbilden-und-nato-soldaten-in-der-ukraine-die-ereignisse-des-wochenendes/).

Когда я попросил его объяснить, не хочет ли он показать, что Россия воюет в Украине более гуманно, чем США в Ираке, Хомский ответил: "Я не предполагаю этого, это очевидно" (https://www.telepolis.de/features/Noam-Chomsky-Russlands-Krieg-in-Ukraine-humaner-als-US-Invasion-in-Irak-8983892.html).

Тема пятая. "Ядерные угрозы и ядерный шантаж"

Когда Российская Федерация осознает, что демократический, цивилизованный мир поддерживает Украину и ее соблюдение международного права, последним аргументом становится угроза ядерного оружия.

Российские официальные лица говорят об этом, а пророссийские СМИ вселяют страх в Европу.

Российские военные будут принимать контрмеры, когда американское ядерное оружие будет передано Польше, объяснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков (https://de.sott.net/article/36005-US-Atomwaffen-in-Polen-Moskau-stellt-Gegenmanahmen-in-Aussicht).

В ответ на военные угрозы Франции глава Кремля Путин приказал отработать применение тактического ядерного оружия (https://lostineu.eu/putin-ordnet-manoever-mit-atomwaffen-an-eiszeit-mit-deutschland/).

Россия говорит, среди прочего, об опасности "прямого военного столкновения между ядерными державами" и называет недавние провокационные заявления западных политиков причиной маневра российских тактических ядерных сил (https://anti-spiegel.ru/2024/russland-warnt-vor-direkter-militaerischer-konfrontation-mit-der-nato/).

Медведев: Это будет глобальная катастрофа – Байдену и Макрону нужна война до европейских выборов 9-го (говорится о выборах в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня 2024 года – ред.) (https://www.pravda-tv.com/2024/05/medwedew-das-wird-eine-globale-katastrophe-biden-und-macron-brauchen-krieg-vor-den-europawahlen-am-9-juni-videos/).

Ядерная война возможна. Мир во всем мире зависит от такта Соединенных Штатов, которых шантажируют украинские "интегральные националисты" и израильские "ревизионисты-сионисты" (https://www.pravda-tv.com/2024/05/ist-die-moeglichkeit-eines-weltkrieges-real/).

Тема шестая. "Поддерживать Украину бессмысленно"

Пророссийские СМИ убеждают европейцев в том, что те должны прекратить поддерживать Украину и отказаться от санкций против России как цели всех нарративов. Это главная цель путинского режима: сделать Украину беззащитной перед наступлением российских оккупационных войск.

Дешевая энергия из России была бы необходима для смягчения экономического кризиса. Это осознание сейчас требует контролируемых оправданий (https://overton-magazin.de/hintergrund/politik/vom-albtraum-der-faeser-demokratie/).

Если Германия продолжит представлять себя как острие противостояния с Россией, нам грозит гибель. Единственное, что может нас спасти, – это нейтралитет (https://www.compact-online.de/scholz-neues-milliarden-paket-fuer-ukraine/).

Без стратегии прекращения войны новый пакет помощи США вернет нас к исходной точке лишь через несколько месяцев (https://overton-magazin.de/hintergrund/politik/vorsicht-vor-russischem-gas/).

Der Spiegel опубликовал статью под заголовком "Дорогие энергоносители, инфляция, торговые конфликты – агрессивная война России стоит Германии 160 миллиардов евро", что в очередной раз является чистой пропагандой, ведь Der Spiegel обвиняет Россию в политике федерального правительства (https://aktuelle-nachrichten.app/die-anti-russische-politik-kosten-die-deutschen-jaehrlich-2-600-euro-pro-kopf/)

Однако читатели Der Spiegel не узнают, что 80 процентов "помощи Украине" идет вовсе не Украине, а непосредственно американской военной промышленности (https://aktuelle-nachrichten.app/die-us-ukraine-hilfe-bleibt-in-wirklichkeit-zu-80-prozent-in-den-usa/).

Германия дорого платит за свою самоубийственную политику в отношении России. Ожидается, что граждане взорвут электричество и бензин, потому что светофорное правительство хочет отказаться от российских энергоносителей (https://zuerst.de/2022/06/17/kostspieliger-oel-umweg-ueber-indien-warum-billig-wenn-es-auch-teuer-geht/).

Отто Шили предостерегает от военных настроений и ажиотажа вокруг Украины: "Мы должны найти общий язык с россиянами" (https://zuerst.de/2022/07/24/otto-schily-warnt-vor-kriegsstimmung-und-ukraine-hype-wir-muessen-mit-den-russen-klarkommen/).

Война в Украине стоит немецкой экономике 200 миллиардов евро (https://zuerst.de/2022/09/20/chef-des-instituts-der-deutschen-wirtschaft-ukraine-krieg-kostet-die-deutsche-wirtschaft-200-milliarden-euro/).

Большинство европейцев хотят мира, даже за счет Украины (https://zeitpunkt.ch/index.php/die-mehrheit-der-europaeer-will-frieden-selbst-auf-kosten-der-ukraine).

Как США сломали Европу войной в Украине и подъемом Китая. Европа страдает и присоединяется. Германия больше всего проиграла от столкновения США с Россией и Китаем. Западная Европа, особенно Германия, проиграла больше всех. Дешевые российские энергоносители были заменены дорогими американскими. Это подорвало конкурентоспособность немецкой обрабатывающей промышленности и способствовало еще большему росту европейской инфляции. Европа также потеряла огромный рынок России, на котором она продавала промышленные товары. Кроме того, она потеряла расточительные расходы российской элиты. Угроза со стороны России – мираж. Однако, прежде всего, утверждение о российской угрозе для Европы не соответствует действительности. Эта слабость действительно говорит о легитимности российской потребности в демилитаризованной Украине как защитном буфере (https://www.telepolis.de/features/Wie-die-USA-mit-Ukraine-Krieg-und-Chinas-Aufstieg-Europa-knackten-9631903.html).

Авторы исследования подготовили таблицу со ссылками на все сайты, которые распространяют пророссийские нарративы или утверждения, выгодные Москве. К ним относятся российские государственные СМИ, новостные сайты, поддерживающие ультраправые политические силы, и некоторые другие сайты. С помощью инструментов веб-аналитики сопоставлены все ссылки с каждого сайта со всеми цитированиями между сайтами из списка, которые вы можете увидеть в отфильтрованном виде в таблице ниже.



Сайты, распространяющие пророссийские нарративы или утверждения, выгодные Москве / Инфографика News Insight (для более детального просмотра – перейдите по ссылке)

На основе инструментов поискового анализа исследование выявило взаимосвязь между рядом немецких новостных сайтов не только через схожие темы и пророссийские нарративы, но и через взаимные цитирования и переходы с одного сайта на другой, как показано на инфографике.

Сайты из списка имеют разный уровень предвзятости или время от времени публикуют предвзятые заявления. Они варьируются от постоянной критики Запада, где выбирается только негативная информация об Украине и только положительное освещение России, к распространению известной российской дезинформации или цитирование кремлевских государственных СМИ.



Немецкоязычные сайты, которые пропагандируют кремлевские нарративы / Инфографика News Insight

Для того чтобы провести быстрый контент-анализ и выявить веб-сайты, которые публикуют материалы на похожие темы и являются близкими к пророссийским пропагандистским СМИ, используем инструменты веб-аналитики (SimilarWeb) и инструменты анализа ключевых слов и семантики (Semrush). Обнаруженные сайты используют общие термины и публикуют похожий контент, и именно поэтому они отображаются как похожие ресурсы.

Российская гибридная война в Европе

Очевидно, что Россия ведет пропагандистскую и дезинформационную войну против Европы, тогда как против Украины она ведет настоящую войну, захватывая ее территории и убивая ее граждан.

Анализ ключевых нарративов кремлевских СМИ на разных языках показывает, что главная цель их кампании – заставить Запад прекратить поддержку Украины и пойти на уступки Путину, вероятно, отдав ему оккупированные территории и признав таким образом перекройку границ в Европе военным путем.

Такие нарративы часто подхватывают новостные сайты, которые склонны поддерживать пророссийские, евроскептические и антиамериканские взгляды, а также те, что близки к позициям праворадикальных партий.

Сознательно или бессознательно такие веб-ресурсы играют на руку кремлевской повестке дня. Такие новости становятся инструментом распространения российского и пророссийского влияния в Европе.