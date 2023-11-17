16 ноября Путин наградил основателя телеграмм-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука российским орденом "За заслуги перед отечеством" ІІ степени за поддержку полномасштабного вторжения России в Украину.

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Орден от Путина

Кремлевский диктатор наградил российского милблогера, ранее критиковавшего военные действия России во время ее полномасштабного вторжения в Украину, престижным государственным отличием. Таким образом, Россия продолжает увеличивать усилия по привлечению милблогеров и стремится сделать их лояльными к Кремлю.

Российский милблогер Михаил Звинчук / фото росСМИ

Ранее Владимир Путин привлек Звенчука, присоединив его к кремлевской рабочей группе по мобилизационным проблемам 20 декабря 2022 года. По оценке Института изучения войны (ISW) это была первая согласованная попытка кремлевского вождя восстановить контроль над тем сегментом аудитории, который обратился к Telegram для освещения войны независимо от российских государственных СМИ.

После украинских контрнаступлений в Харьковской и Херсонской областях осенью 2022 года, во время которых российские государственные пропагандисты не смогли объяснить военные неудачи России и крайне непопулярную мобилизацию 300 000 резервистов, изменился стиль и фокус освещения войны "Рыбарем".

Такое изменение содержания и тональности достаточно значительно и, скорее всего, является результатом попыток Путина привлечь известных российских милблогеров, чтобы восстановить доминирование Кремля над русскоязычным информационным пространством.

Вероятно, что награда, которую вручил Путин Звинчуку, является попыткой поощрить других милблогеров предложить свою лояльность режиму в обмен на похвалу и признание Кремля.

Контроль над Gazprom Media Holdings

Дочерняя компания российской государственной энергетической компании "Газпром" Gazprom Media Holdings объявила 16 ноября о приобретении большинства акций крупного российского блогерского агентства. Вероятно, компания пытается увеличить свой контроль над российским медиапространством.

Gazprom Media Holdings объявила о покупке контрольного пакета акций (51%) Insight People – крупнейшего блогерского агентства в России. В своих владениях Gazprom Media Holdings имеет российскую платформу потокового видео RuTube, российскую социальную сеть "ВКонтакте", а также несколько известных российских телеканалов и радиостанций.

Что связывает "Газпром медиа" и главу Кремля

Председательствует в "Газпром медиа" Александр Жаров, возглавлявший Роскомнадзор с 2012 по 2020 год. Глава "Газпрома" Алексей Миллер много лет возглавляет эту корпорацию. В частности, у Миллера есть соратники в различных властных структурах, а недавние приобретения "Газпром медиа" указывают на возможный рост влияния Миллера. Как известно, Алексей Миллер является давним соратником Владимира Путина и, вероятно, имеет связи с бывшим главой федеральной службы безопасности (ФСБ) России и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, поскольку сыновья Патрушева ранее занимали руководящие должности в "Газпроме".

Российские блогеры и война в Украине: что известно