Об этом 24 Каналу сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, заметив, что только это будет означать, что мир лишился ключевых рисков, генерируемых Кремлем.
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"Демократические" выборы в России
В 2024 году Кремль формально планирует провести президентские выборы, ведь результат всем известен заранее. Состоится попытка переназначения царя. Для правдоподобия даже привлекут представителей так называемого демократического лагеря – "оппонентов", у которых будет 0,3% на выборах.
Также будет инициативная группа по гражданам творческих и научных специальностей, которые скажут, что 120% населения России предлагает вам, Владимир Владимирович стать царем "всея России" в пятый раз,
– отметил Подоляк.
Так на России будут выглядеть "демократические президентские выборы", которые "совершенно прозрачны", "конкурентны" и абсолютно "учитывают все электоральные пожелания".
Но если перейти от сарказма к серьезным вещам, то у Украины есть важная миссия разорвать этот авторитарный процесс. Это можно сделать, прорвав линию фронта в любом месте или увеличить доминирование в акватории Черного моря. После этого начнется распад России,
– сказал советник главы ОПУ.
В авторитарных государствах, как Россия, не бывает выборов. Там нет конкуренции, но есть совершенно дикий народ, который хочет иметь царя, который безнаказанно будет убивать. Подоляк подчеркнул, что Россия лжет, когда говорит о готовности к переговорам. На самом деле агрессор внутренне хочет продолжать геноцид украинцев.
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Россия предлагает капитуляцию
Главная задача Кремля – тихо заморозить "конфликт", чтобы не отвечать за совершенные преступления. Особенно к этому стремится Путин, который является автором геноцидного типа войны в Украине, ведь у него уже есть ордер МКС.
Россия не предлагает переговоры и не понимает, что такое переговоры. Она предлагает капитуляцию. И поэтому не нужно называть переговорами то, что является попыткой принудить Украину к капитуляции,
– добавил советник главы ОПУ.
Россия никогда не говорит о мире. Она говорит о покорении. Для агрессора мир – это покорение. Россия хочет покорить Украину, чтобы иметь возможность делать на оккупированных территориях геноцид, похищение и т.д.
"Отфильтруем, ряд уничтожим, соответственно скажем, что сами себя убивали, бомбили. Ряд будет жить в тюрьмах и сгниет там, как это было с диссидентами в советские времена. Ряд будет коллаборантами, которые предадут своих родных, близких, родителей и память" о них. А остальные будут просто с утраченной памятью. Это хочет Россия, когда говорит о слове "мир", – заметил Подоляк.
Больше о президентских "выборах" в России
- В России идет активная подготовка к псевдовыборам, которые состоятся в 2024 году. Владимир Путин 14 ноября подписал закон о проведении так называемых выборов. Согласно новому закону, Центральная избирательная комиссия может перенести выборы, если они угрожают жизни гражданских.
- Действующий президент России еще не объявил, будет ли баллотироваться, и вряд ли он сделает такое заявление в ближайшие недели.
- Парламентская ассамблея Совета Европы признала российский режим диктатурой. Кроме того, ассамблея призвала признать Путина нелегитимным по истечении нынешнего срока, а также все страны выполнить ордер на арест российского диктатора.