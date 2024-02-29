Так, Карсон высмеял слова российского диктатора о якобы "нацистах в Украине". Более того, американец назвал это "одной из самых тупых вещей, которые он когда-либо слышал".
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Карлсон высмеял Путина за "денацификацию"
В подкасте американского журналиста Лекса Фридмана Карлсон отметил, что ему не понравилась часть разговора с Путиным, во время которой диктатор "просто пытался очернить Украину". В частности, американский пропагандист не понял, что означает термин "денацификация"
Я думаю, что это ("денацификация" – 24 Канал) одна из самых тупых вещей, которую я когда-либо слышал,
– заявил Карлсон.
Он также отметил, что сейчас называть кого-то "нацистом" является иным способом назвать человека "злом". Ведь не существует никакого нацистского движения в 2024 году.
"Окей, Путин не любит украинских националистов... Но называть их нацистами, я думаю это было очень по-детски..." – заявил пропагандист.
Карлсон отметил, что слушал, как Владимир Путин говорит о нацистах около 8 минут. Ему также показалось, что российский президент верит в то, что говорит.
Пропагандист хотел взять интервью у Бориса Джонсона
- Журналисты The Guardian рассказали, что американский пропагандист Такер Карлсон также хотел взять интервью у бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Сначала британец якобы согласился, но в конце концов отказался от разговора.
- Американский телеведущий утверждал, что Джонсон якобы требовал от него 1 миллион долларов США. Однако у бывшего главы правительства Соединенного Королевства отверг это заявление как ложное, заявив, что эту сумму предложил сам Карлсон. К тому же представители Джонсона утвердили, что если бы эти деньги экс-премьер получил бы, то отправил бы эту сумму на благотворительность для нужд украинских ветеранов.
- В конце концов авторы материала отметили, что Борис Джонсон решил не продолжать дебаты с Карлсоном после смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Таким образом разговор между экс-премьер-министром Великобритании и американским пропагандистом не состоялся.