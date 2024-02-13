Такое мнение высказал 24 Каналу бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что неизвестно, какую сумму мог заплатить американцу Кремль. В то же время принимали его в Москве на высшем уровне.
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С ужасом смотрел на старого деда
Жирнов предположил, что Карлсон скорее всего получил несколько миллионов долларов за это интервью. Также он раскрутил свое имя, ведь это стало мировым событием – хотим мы этого или нет.
Такер Карлсон, по его мнению, вел себя во время интервью удивительно пассивно, не задавал Путину острых вопросов, не ловил его на слове. Он вел себя не так, как настоящие американские журналисты. Американскому журналисту всегда надо показать, что он хозяин ситуации, что он не зависит от человека, у которого берет интервью и может спросить у того что угодно.
В поведении Карлсона ничего такого не было. Мы увидели человека, который с ужасом смотрел на старого деда, когда тот два часа что-то рассказывал. Это было написано на лице Карлсона, потому что он просто сходил с ума от разговоров Путина,
– отметил экс-сотрудник КГБ.
Действительно, самое интересное в этом интервью – смотреть на Такера Карлсона, ведь лекция Путина по истории оказалась неудачной.
"Американцы, западные европейцы, китайцы смотреть такое длительное интервью не будут. Оно просто не интересное, скучное и плохо сделано с медийной точки зрения. Его многомиллионные просмотры не означают, что люди смотрят все два часа разговора. Они включают, слышат слово "печенеги" или дату "862 год" и выключают интервью, ведь понимают, что нет смысла вообще это слушать", – отметил Сергей Жирнов.
Реакция на интервью Путина
- Издание Politico, комментируя разговор Карлсона с главой Кремля, отметило, что американский журналист не ставил Путину никаких неприятных вопросов. Карлсон якобы априори занял позицию Путина, и это чувствовалось в его поведении.
- В ЕС также отреагировали на интервью Путина, отметив, что ему предоставили новую платформу для манипуляций и распространения российской пропаганды. Также в Евросоюзе сделали выводы после интервью, что Путин не является заинтересованным в "настоящих и значимых шагах к миру".
- Кроме того, Польша выразила возмущение по поводу разговора Карлсона с Путиным. В МИД прокомментировали заявление главы Кремля о том, что Украина якобы "искусственное государство, созданное Лениным и Сталиным".
- В Варшаве отметили, что сегодняшняя Украина "появилась как государство благодаря украинскому национальному движению". В МИД Польши добавили, что Украину большевики не основали, а "завоевали ее часть, чтобы создать одну из советских республик". В то же время Украина появилась благодаря "воле самих украинцев".