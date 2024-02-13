Таку думку висловив 24 Каналу колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зазначивши, що невідомо, яку суму міг заплатити американцю Кремль. Водночас приймали його в Москві на вищому рівні.

До теми Ми повинні його забанити, – литовський євродепутат про Карлсона, який взяв інтерв'ю в Путіна

З жахом дивився на старого діда

Жирнов припустив, що Карлсон швидше за все отримав кілька мільйонів доларів за це інтерв'ю. Також він розкрутив своє ім'я, адже це стало світовою подією, хочемо ми цього чи ні.

Такер Карлсон, на його думку, поводив себе під час інтерв'ю напрочуд пасивно, не ставив Путіну гострих питань, не ловив його на слові. Він поводив себе не так, як справжні американські журналісти. Американському журналісту завжди треба показати, що він господар ситуації, що він не залежить від людини, у якої бере інтерв'ю і може запитати у нього будь-що.

В поведінці Карлсона нічого такого не було. Ми побачили людину, що з жахом дивилась на старого діда, який дві години щось розповідав. Це було написано на обличчі Карлсона, тому що він просто божеволів від розмов Путіна,

– зазначив ексспівробітник КДБ.

Дійсно, найцікавіше у цьому інтерв'ю – дивитися на Такера Карлсона, адже лекція Путіна з історії виявилась невдалою.

"Американці, західні європейці, китайці дивитися таке тривале інтерв'ю не будуть. Воно просто не цікаве, нудне та погано зроблене з медійного погляду. Його багатомільйонні перегляди не означають, що люди дивляться усі дві години розмови. Вони вмикають, чують слово "печеніги" або дату "862 рік" і вимикають інтерв'ю, адже розуміють, що немає сенсу взагалі це слухати", – зазначив Сергій Жирнов.

Реакція на інтерв'ю Путіна