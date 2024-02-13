У ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Пятрас Ауштрявічюс назвав американського конспіролога "корисним ідіотом", який "часто хоче нашкодити". До того ж "завжди знаходить спосіб, як це зробити".

Дивіться також Сенат США проголосував за виділення допомоги Україні на понад 60 мільярдів доларів

Анонс. У цьому матеріалі – лише уривок з інтерв'ю Ауштрявічюса кореспондентці нашого видання. Повна версія буде опублікована 13 лютого о 16:00. Слідкуйте за 24 Каналом, аби нічого не пропустити.

Здорова реакція на інтерв'ю Путіна і Карлсона

Ауштрявічюс переконаний, що дії Карлсона можуть нашкодити і є свідомою провокацією, яка підірве довіру до ЗМІ на Заході. За словами євродепутата, американський "журналіст" знав, на що йде, і усвідомлював, що провокує скандал.

Я б сказав, що це робиться навмисно. Уявіть, скільки меседжів Путін надіслав цим інтерв'ю чи зустріччю… Я сподіваюся, що реакція, загальна реакція на це інтерв'ю буде дійсно напрочуд негативною для самого Карлсона. Ми повинні його забанити,

– констатував Пятрас Ауштрявічюс.

Литовський євродепутат наголосив на тому, що спроба взяти інтерв'ю в Путіна не демонструє бажання до плюралізму – тобто багатоголосся в публічному просторі. Вона лише псує репутацію американської медіасфери.

"На жаль, він (Карлсон – 24 Канал) не представляє плюралізм, яким ми так насолоджуємося на Заході. Я назвав би це персоналізованим ідіотизмом, який ризикує підірвати довіру до ЗМІ на Заході", – додав політик.

Більше про скандальну розмову