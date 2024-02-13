У ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Пятрас Ауштрявічюс назвав американського конспіролога "корисним ідіотом", який "часто хоче нашкодити". До того ж "завжди знаходить спосіб, як це зробити".
Дивіться також Сенат США проголосував за виділення допомоги Україні на понад 60 мільярдів доларів
Здорова реакція на інтерв'ю Путіна і Карлсона
Ауштрявічюс переконаний, що дії Карлсона можуть нашкодити і є свідомою провокацією, яка підірве довіру до ЗМІ на Заході. За словами євродепутата, американський "журналіст" знав, на що йде, і усвідомлював, що провокує скандал.
Я б сказав, що це робиться навмисно. Уявіть, скільки меседжів Путін надіслав цим інтерв'ю чи зустріччю… Я сподіваюся, що реакція, загальна реакція на це інтерв'ю буде дійсно напрочуд негативною для самого Карлсона. Ми повинні його забанити,
– констатував Пятрас Ауштрявічюс.
Литовський євродепутат наголосив на тому, що спроба взяти інтерв'ю в Путіна не демонструє бажання до плюралізму – тобто багатоголосся в публічному просторі. Вона лише псує репутацію американської медіасфери.
"На жаль, він (Карлсон – 24 Канал) не представляє плюралізм, яким ми так насолоджуємося на Заході. Я назвав би це персоналізованим ідіотизмом, який ризикує підірвати довіру до ЗМІ на Заході", – додав політик.
Більше про скандальну розмову
- Такер Карлсон – колишній працівник телеканалу Fox News, який пов'язують з Республіканською партією та безпосередньо Дональдом Трампом. Тривалий час він випускав в ефір шоу, на якому розповідав аудиторії конспірологічні теорії.
- Зараз Карлсон у вільному плаванні, однак він продовжує впливати на людей. Зокрема, нещодавно конспіролог відвідав Москву, де взяв інтерв'ю в президента Владіміра Путіна.
- Виправдовував Карлсон такий крок тим, що нібито західна авдиторія повинна знати позицію обох сторін війни з перших вуст. Зрештою, упродовж двох годин розмови Путін не сказав нічого нового.
- Кремлівський ватажок розповів Карлсону свою, вигадану версію історії від Русі до сьогодення. Крім того, повторив тези пропаганди про "денацифікацію" України та інші нісенітниці.