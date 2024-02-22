Журналисты The Guardian отметили, что интервью должно было произойти за гонорар, который Джонсон бы передал украинцам на благотворительность. Однако в конце концов экс-глава правительства Британии отказался от разговора с американским пропагандистом.

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Джонсон должен был дать интервью Такеру Карлсону

Такер Карлсон рассказал на правом канале новостей Blaze TV, что Борис Джонсон изначально согласился на интервью с ним. Американский ведущий сказал, что прислал приглашение после того, как "разозлился" тем, что Джонсон осудил его как марионетку Кремля после его противоречивого интервью с Путиным.

Американский телеведущий утверждал, что Джонсон якобы требовал от него 1 миллион долларов США. Однако у бывшего главы правительства Соединенного Королевства отверг это заявление как неправдивое, заявив, что эту сумму предложил Карлсон, и Джонсон отдал бы деньги на благотворительность для украинских ветеранов.

Карлсон утверждал, что член команды Джонсона сказал, что "это будет стоить вам 1 миллион долларов США, а потом он объяснит свою позицию по Украине".

Я не защищаю Путина, но он не просил 1 миллиона долларов... Все это дело – ужасный перетряс,

– сказал Такер Карлсон.

Пропагандист говорил, что если "вы зарабатываете деньги на войне, то знаете, что можете иметь дело с Богом по этому поводу" и назвал якобы поступок Джонсона "аморальным". В то же время пресс-секретарь Бориса Джонсона сказал, что информация, которую произнес Такер Карлсон не соответствует действительности.

Джонсон отказался от разговора после смерти Навального

Журналисты The Guardian отмечали, что Борис Джонсон решил не продолжать дебаты с Карлсоном после смерти российского оппозиционера Алексея Навального, в которой многие обвиняют Кремль.

Это, по словам авторов материала, была последняя вспышка в споре между мужчинами после того, как Джонсон заклеймил Карлсона как "предателя журналистики" после его интервью с президентом России.

Джонсон сказал, что ведущий предал "зрителей и слушателей во всем мире" за то, что не обвинил Путина в "пытках, изнасилованиях гражданских, подрывах детских садов" в Украине.

Обратите внимание! Во время интервью с Такером Карлсоном российский диктатор Владимир Путин решил показать себя умным и устроил для американского пропагандиста 30-минутную лекцию по истории. Что именно продвигал Путин в своих циничных исторических нарративах – читайте в материале.