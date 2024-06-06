У Дніпропетровській ОВА розповіли, що вранці 6 червня окупанти влучили у пасажирський автобус у Нікополі. Він загорівся.

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Ситуація в області

Внаслідок цього удару постраждали четверо людей. Троє чоловіків 52, 65 та 73 років, а також жінка 38 років. У всіх – осколкові поранення. У ОВА зазначили, що вони будуть лікуватись вдома.

Загалом від вчорашнього вечора ворог атакував район близько десятка разів,

– мовиться в повідомленні.

Крім цього, ввечері 5 червня росіяни били по Нікополю та Марганецькій громаді з артилерії, а також вдарили дроном-камікадзе по Червоногригорівській громаді.

Вже зранку вони вдарили по районному центру. Запустили 6 дронів-камікадзе й вдарили з артилерії.

Внаслідок цього пошкоджена багатоповерхівка, 3 приватні оселі, інфраструктурний обʼєкт та ще один автобус, господарська споруда, 3 газогони та 2 лінії електропередачі. Зачепило гараж, ще один – повністю зруйнований.

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