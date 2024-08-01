Що відомо про інцидент

31 липня близько 22:30, у Дніпрі навпроти ТЦ "Дафі" пролунали вибухи. Виявилося, що містяни запустили салют. На місце викликали поліцейських.

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Чоловіки пояснили свої дії тим, що таким чином вони вирішили вшанувати пам'ять друга.

Салют у Дніпрі ввечері 31 серпня: відео

Водночас ці дії налаякали містян, адже використання петард, феєрверків та інших піротехнічних виробів на час дії воєнного стану в Україні заборонені.



У Дніпрі ввечері 31 липня запустили феєрверки / Фото з тг-каналів

Ба більше, вибухи унаслідок запуску феєрверків пролунали незадовго до російської атаки. Зауважимо, що вона сталась близько 2:00 1 липня. Росіяни вдарили по Дніпру балістикою. Внаслідок атаки поранені 7 людей, серед них 15-річний хлопець.

Обурливі кадри запуску феєрверків у Дніпрі: відео

У мережі жителі Дніпра обурились таким діям невідомих, адже голосні звуки їх добряче налякали.



Рекція дніпрян на салюти / Скриншот з тг-каналів

Порушників відшукали

Станом на ранок 1 серпня в обласній поліції повідомили, що встановили порушників. Ними виявились двоє жителів сусідньої області.

31 липня близько 22:20 в мережі Інтернет почало ширитись відео про те, що невідомі особи запустили феєрверк у Шевченківському районі Дніпра,

– повідомили у поліції.



Причетних до запуску феєрверків затримали / Фото Нацполіції

На місці події патрульні поліцейські встановили двох чоловіків, які запустили феєрверк на подвір’ї приватного домоволодіння.

"Ними виявилися двоє мешканців сусідньої області, віком 32 та 45 років. Їх доставили до відділення поліції. З місця події вилучили залишки піротехнічного виробу", – додали правоохоронці.

Залшки піротехнічного виробу вилучили / Фото Нацполіції

Заборона на піротехніку

Слідчі кваліфікували дії чоловіків як хуліганство, вчинене групою осіб, та відкрили кримінальне провадження. Їм загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

Довідково. З 6 листопада 2023 року в Україні офіційно заборонили використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард. Водночас заборона не поширюється на використання піротехніки ЗСУ, Нацполіцією та аварійно-рятувальними службами.